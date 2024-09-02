У Криму помічено пересування транспорту «ядерного» управління рф – ЗМІ

У тимчасово окупованому Криму було зафіксовано пересування військових автомобілів, які належать до «ядерного» управління міністерства оборони росії. Про це повідомляють очевидці, зокрема, через видання “Крим.Реалії” в понеділок, 2 вересня.

Зазначається, що такі транспортні засоби 12-го (ядерного) управління головного управління міністерства оборони російської федерації (ГУМО) були помічені на автошляхах у районі Керчі та на Керченському півострові.

На підставі переліку цифрових кодів на реєстраційних номерах транспортних засобів, що належать збройним силам росії, відомо, що автомобілі цього управління позначаються кодом «39».

Дванадцяте головне управління міністерства оборони рф займається питаннями, пов’язаними зі зберіганням, обслуговуванням та експлуатацією ядерних боєприпасів. До складу цього управління входить також Служба спеціального контролю, яка здійснює моніторинг ядерних випробувань в інших країнах.

Крім того, нещодавно з’явилася інформація про можливість перегляду росією своєї ядерної доктрини. Начебто, це станеться на основі аналізу реакції Заходу на дії рф у контексті війни проти України.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що у тимчасово окупованому Криму в районі аеродрому “Октябрьское” сталася пожежа, яка супроводжується вибухами. Також у Криму під час нічної ракетної атаки було повністю знищено чотири пускові установки систем російського ППО С-400.