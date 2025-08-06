У Харкові дрон рф «Молнія» атакував АЗС: є поранена

Увечері у вівторок, 5 серпня, російські війська здійснили два удари по Харкову з використанням безпілотників типу «Молнія». Один із них припав на автозаправну станцію в Київському районі міста. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

🕘 Перший удар зафіксовано близько 21:25. Російський дрон уразив АЗС, внаслідок чого постраждала 20-річна дівчина — відвідувачка заправки. Її госпіталізували з пораненнями. На місці інциденту працювали профільні служби.

🕚 Другий удар стався після 23:00 — знову в Київському районі. Терехов підтвердив повторну атаку дрона типу «Молнія», проте деталі наразі уточнюються.

📸 Департамент надзвичайних ситуацій Харківської міськради оприлюднив фотографії наслідків першої атаки: пошкоджене обладнання на заправці та уламки безпілотника.

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📢 «Маємо інформацію про удар ворожим дроном типу “Молнія” по Київському району міста. Удар по АЗС», – повідомив Терехов у Telegram.

Що відомо про дрони “Молнія”?

Безпілотники типу «Молнія» російська армія почала використовувати у Харкові ще в листопаді 2024 року. Як зазначають у прокуратурі, це відносно новий тип дронів із простою конструкцією, створений із дешевих матеріалів. Вони малопомітні та здатні завдавати точкових ударів.

🗓️ Востаннє подібна атака була зафіксована 1 серпня, коли російські загарбники «Молнією» також обстріляли Харків. Тоді поранення отримали п’ятеро людей, серед яких — дитина.

☝️ Також нагадаємо, що російська окупаційна армія почала активно використовувати модифіковану версію ударних безпілотників типу «шахед», які тепер несуть касетні боєприпаси з протитанковими мінами ПТМ-3. Зафіксовано факти застосування таких дронів на різних напрямках в Україні.