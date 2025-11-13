У Карелії розбився російський винищувач Су-30: екіпаж загинув

Військовий російський винищувач Су-30 зазнав катастрофи під Петрозаводськом у Карелії (на росії). Інцидент стався поблизу міського аеропорту, у лісовій місцевості. Про це повідомив провладний Telegram-канал SHOT, уточнивши, що до місця події вже вирушили екстрені служби.

Спершу в соцмережах повідомлялося, що катастрофу зазнав винищувач Су-27, однак пізніше з’явилася уточнена інформація: у Прионезькому районі під час тренувального польоту впав військовий літак Су-30.

📢 Губернатор Карелії артур парфенчиков заявив, що всі служби регіону спрямовані на ліквідацію наслідків інциденту та уточнення обставин падіння.

За даними міністерства оборони рф, обидва пілоти, які перебували на борту літака, остаточно загинули. Інших постраждалих на землі не зафіксовано.

Наразі на місці катастрофи працюють оперативні служби — рятувальники, медики та представники військової прокуратури. Територію оточено, ведеться фіксація уламків та збір доказів для визначення причини трагедії.

У російських Telegram-каналах з’являються припущення, що причиною аварії могла стати технічна несправність літака або помилка екіпажу, однак офіційного підтвердження цих версій поки немає.

☝️ Це вже далеко не перший інцидент із російськими військовими літаками цього року. У жовтні речник ВМС України Дмитро Плетенчук повідомив, що російські сили помилково збили власний літак над окупованим Кримом. За даними російських джерел, тоді аварії зазнав винищувач Су-30СМ, який виконував завдання зі знищення безпілотників.

Катастрофа під Петрозаводськом знову привернула увагу до технічного стану авіаційного парку рф, адже падіння Су-30 стаються дедалі частіше навіть під час навчальних польотів.

👉 Також нагадаємо, що на росії намагаються компенсувати значні втрати у боях за Покровськ Донецької області та на інших напрямках за допомогою «прихованої мобілізації».