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У чиновників в Україні значно зросла середня зарплата

Денис Молотов
Денис Молотов
У чиновників в Україні значно зросла середня зарплата

У грудні 2024 року середня заробітна плата співробітників центральних органів влади України склала 79,8 тисячі гривень. У порівнянні з січнем цього ж року, коли середній показник дорівнював 38,6 тисячі гривень, розмір виплат зріс більш ніж удвічі. Такі дані оприлюднило Міністерство фінансів України.

Варто зазначити, що грудень не є репрезентативним місяцем для аналізу, оскільки наприкінці року держслужбовцям традиційно виплачуються премії та надбавки. Якщо ж брати річний середній показник, то заробітна плата 21,8 тисячі працівників держорганів у 2024 році становила 54,4 тисячі гривень.

Ці цифри значно перевищують середній рівень заробітної плати по країні. Лідером за рівнем виплат у грудні стало Міністерство культури та стратегічних комунікацій України, де середній дохід працівників досяг 134,5 тисячі гривень при штаті у 380 осіб.

📈 Високі зарплати зафіксовані також у:

      • Міністерстві закордонних справ – 125,0 тисяч гривень (140 співробітників),
      • Державній службі з етнополітики та свободи совісті – 122,3 тисячі гривень (35 осіб),
      • Антимонопольному комітеті – 118,2 тисячі гривень (268 осіб).

📊 Серед керівництва центральних органів державної влади у грудні найвищі виплати отримали представники таких структур:

      • Державна служба експортного контролю України – 370,5 тисяч гривень,
      • Національна комісія з державного регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг – 366,8 тисячі гривень,
      • Національне агентство із запобігання корупції – 355,8 тисячі гривень,
      • Державне агентство України з мистецтв та мистецької освіти – 345,4 тисячі гривень,
      • Державна служба якості освіти України – 317,9 тисячі гривень.

☝️ Нагадаємо, середня заробітна плата штатних працівників в Україні за період з січня по жовтень 2024 року зросла на 22,2% і досягла рівня 20 592 гривні.

👉 Також раніше стало відомо, що шостий президент України Володимир Зеленський затвердив закон, ухвалений Верховною Радою, який передбачає значне підвищення податкових ставок. ЗМІ вже називають це, як «історичне підвищення» податків в Україні.

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