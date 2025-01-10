Працівник ТЦК у Харкові застосував силу до жінки-правозахисниці – Лубінець

У Харкові під час роботи військово-лікарської комісії виник конфлікт між співробітником територіального центру комплектування (ТЦК) та адвокаткою. Відео інциденту швидко поширилося в соціальних мережах. Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що направив звернення до Державного бюро розслідувань (ДБР) із вимогою порушити кримінальне провадження.

📢 «Відразу дав доручення моїй Представниці в Харківській області Оксані Червяковій з’ясувати фактичні обставини ситуації. Ще вчора були скеровані листи до Харківського ОТЦК та СП з цією метою. Також я направив лист до Державного бюро розслідування щодо відкриття кримінального провадження за вказаним фактом», – повідомив Лубінець.

Він нагадав, що стаття 59 Конституції України гарантує кожному право на професійну правову допомогу.

📢 «Обмеження цього права є неприпустимим згідно з частиною другою статті 64 Конституції України», – наголосив омбудсмен. Також він зазначив, що випадки порушень прав громадян останнім часом почастішали.

У Харківському обласному ТЦК та СП вже прокоментували інцидент. За їхніми даними, подія сталася 9 січня.

📢 «До конфлікту призвела поведінка громадянки, яка назвала себе адвокатом військовозобов’язаного При цьому громадянка своєю агресивною поведінкою і намаганням провокувати конфлікт перешкоджала роботі ВЛК», – зазначили у ТЦК.

Командування Харківського ТЦК та СП засудило дії військовослужбовця, який, як йдеться у заяві, «піддався на провокацію». Було розпочато службове розслідування, за результатами якого обіцяють вжити організаційних і дисциплінарних заходів.

☝️ Нагадаємо, раніше в Сумському міському ТЦК стався інший резонансний випадок: після побиття військовим у реанімації помер 40-річний чоловік. Правоохоронці затримали військового й повідомили йому про підозру у вбивстві, вчиненому через необережність (ч. 1 ст. 119 ККУ). Тим часом у Сумському обласному ТЦК визнали інцидент, але наголосили, що жоден з учасників конфлікту не є їхнім співробітником.