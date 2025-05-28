У Бердичеві вночі підпалили автівки, що належать військовим

У Бердичеві Житомирської області в ніч проти 28 травня зафіксовано два випадки підпалу автомобілів, власниками яких є військовослужбовці. Про це повідомила пресслужба Національної поліції регіону.

📢 «У ніч проти 28 травня в Бердичеві правоохоронці задокументували два випадки займання автомобілів, що належать військовослужбовцям… Рятувальники швидко локалізували пожежі, однак вогонь встиг пошкодити моторні відсіки та зовнішні елементи обох автівок», — йдеться у повідомленні поліції.

На місцях працювали слідчі та експерти, які з’ясовують деталі інциденту та встановлюють осіб, причетних до підпалів транспортних засобів.

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🔍 Ці події викликають особливу увагу з огляду на нещодавні заяви Служби безпеки України про випадки диверсійних підпалів, організованих за вказівками спецслужб рф.

📌 Нагадаємо, СБУ раніше затримала вісьмох підпалювачів. Вони діяли в інтересах російських спецслужб, підпалюючи військову техніку, об’єкти «Укрзалізниці» та адміністративні будівлі у трьох регіонах країни.

За даними Служби безпеки, серед викритих виконавців були підлітки віком від 12 до 16 років. Їх ворог залучав до підривної діяльності в північних і центральних областях України.

☝️ Також нагадаємо, що у місті Прилуки Чернігівської області стався напад на військовослужбовця у приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).