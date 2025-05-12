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У Базелі стартувало Євробачення-2025

Денис Молотов
Денис Молотов
У Базелі стартувало Євробачення-2025

У швейцарському Базелі офіційно стартував пісенний конкурс Євробачення-2025. Церемонія відкриття пройшла у незвичному форматі — замість традиційної червоної доріжки артисти взяли участь у святковій ході завдовжки майже півтора кілометра. Про це у неділю, 11 травня, повідомляє DW.

🔻 Парад розпочався з головної площі Базеля. Учасників з 37 країн зустрічали представники міської влади та численні глядачі. Артисти, розділені на делегації, вирушили на ретроавтомобілях і старовинних трамваях у супроводі оркестрів і національних фольклорних ансамблів. Після урочистого перетину Рейну колона дісталась виставкового центру, де проходив офіційний прийом і зустріч із представниками медіа.

🔻 Серед головних фаворитів цьогорічного конкурсу — фінський гурт KAJ, який представляє Швецію з піснею Bara bada bastu, що поєднує елементи попу та фольку.

🔻 Україну на Євробаченні-2025 представляє гурт Ziferblat. Під час церемонії відкриття учасники виконали фрагмент патріотичної пісні Ой у лузі червона калина, яка, за словами організаторів, стала «музичним символом українського спротиву та національної ідентичності у світі».

📆 Півфінали пісенного конкурсу відбудуться 13 та 15 травня, фінал призначено на суботу, 17 травня. Виступ України заплановано на перший півфінал — у вівторок, 13 травня, о 21:00 за київським часом.

☝️ Раніше стало відомо, що Ziferblat провів другу репетицію свого номера на головній сцені Євробачення. Представники української делегації високо оцінили технічну підготовку виступу та підтримку з боку організаторів.

👉 Також навколо пісенного конкурсу Євробачення-2025, який цього року має відбутися у Швеції, спалахнув масштабний скандал. Як повідомляє The Hollywood Reporter70 колишніх учасників конкурсу підписали відкритий лист із вимогою виключити Ізраїль зі змагання.

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