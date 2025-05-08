Євробачення-2025 опинилося в центрі скандалу через участь Ізраїлю

Навколо пісенного конкурсу Євробачення-2025, який цього року має відбутися у Швеції, спалахнув масштабний скандал. Як повідомляє The Hollywood Reporter, 70 колишніх учасників конкурсу підписали відкритий лист із вимогою виключити Ізраїль зі змагання.

У тексті звернення автори звинувачують Ізраїль у «геноциді палестинців, багаторічному режимі апартеїду та військовій окупації».

📢 «Європейська мовна спілка (EBU) вже продемонструвала, що здатна вживати заходів, коли виключила росію з конкурсу у 2022 році. Ми не приймаємо ці подвійні стандарти щодо Ізраїлю. Не може бути одне правило для росії та зовсім інше для Ізраїлю. Бомбардуєш – вилітаєш», — йдеться у відкритому листі.

✍️ Під документом підписалися, зокрема:

Мей Мюллер (Велика Британія, 2023),

Чарлі Макґеттіган (Ірландія, 1994),

Фернандо Тордо (Португалія, 1973)

та десятки інших артистів, які брали участь у різні роки.

Це вже не перша публічна вимога усунути Ізраїль з участі у конкурсі: ще у квітні аналогічне звернення до Європейської мовної спілки надіслали 26 членів Європейського парламенту. Проте тоді EBU відхилила запит, наголосивши, що подібні дії «суперечать цінностям Євробачення».

🎤 Тим часом український представник на конкурсі Євробачення-2025 — гурт Ziferblat — вже провів другу репетицію свого номера на головній сцені.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Ізраїльська влада обговорює можливість повномасштабного наземного наступу в Секторі Гази, який може передбачати тимчасову військову окупацію анклаву.