ТЦК в Ужгороді мобілізували весь технічний персонал гурту МУР

Український музичний гурт МУР опинився у складній ситуації перед своїм концертом в Ужгороді, коли працівники ТЦК та СП мобілізували весь технічний склад їхньої команди. Попри ці труднощі, концерт все ж відбувся, хоча і з двогодинною затримкою. Про це гурт повідомив у своєму Instagram-акаунті.

📢 «ТЦК мобілізували весь технічний склад нашої команди. Перед виставою в Ужгороді зараз. Актори збирають декорації, організатор туру стає за світлову пушку, кабелі звуку підʼєднують до місцевої системи. Що робити далі по туру – ми не знаємо. Але ми дізнаємось. І вирішимо це питання. Вистава відбудеться за планом», — йдеться в їхньому повідомленні.

Хоча концерт відбувся пізніше, ніж планувалося, музиканти підкреслили, що технічна команда «прийняла присягу» після затримання.

📢 «Незважаючи на відсутність нашої технічної команди, яка з гідністю присягнула, ми змогли організувати все власними силами, хоча і зі значною затримкою — майже на дві години», — поділилися представники гурту МУР.

👉 Нагадаємо, що раніше Вадим Олійник, ексучасник дуету ДіО.фільми, висловлював свої думки щодо мобілізації і заявляв про готовність піти на фронт.

📌 Також раніше повідомлялось, що в Одесі на вулиці Сергія Ядова під час перевірки документів щодо військово-облікових даних патрулем поліції разом з представниками ТЦК та СП один із чоловіків намагався втекти, але його все ж таки вдалось спіймати.