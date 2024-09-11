В Одесі ТЦК та СП разом з поліцейськими вдалось спіймати чоловіка

В Одесі на вулиці Сергія Ядова під час перевірки документів щодо військово-облікових даних патрулем поліції разом з представниками ТЦК та СП один із чоловіків намагався втекти, але його все ж таки вдалось спіймати. Про це в середу, 11 вересня, повідомила Національна поліція України.

📢 «Сьогодні вдень під час спільного патрулювання поліції та військовослужбовців ТЦК та СП й перевірки військово-облікових даних у перехожого, останній відмовився надати документи, почав тікати, впав та пошкодив коліно, а коли його наздогнали – чинив опір правоохоронцям та намагався вдарити їх палицею. У конфлікт втрутилися перехожі, почали заступатися за правопорушника», – йдеться у повідомленні.

Проти чоловіка складено адміністративний протокол за злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського та дрібне хуліганство.

📢 “Відносно 46-річного чоловіка правоохоронці складають адміністративні матеріали за дрібне хуліганство та злісну непокору законній вимозі поліцейського”, – зазначили в поліції.

Також призначено службове розслідування, в межах якого буде оцінено дії поліцейських.

📌 Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на відео з соцмереж, де працівники ТЦК, ймовірно, побили чоловіка в Харкові.

👉 Нагадаємо, що колись уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець критикував урядовий законопроєкт №10449 щодо мобілізації. Тоді також Антикорупційний комітет визнавав новий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики, оскільки ключові положення були нечіткими та залишають занадто багато повноважень чиновникам.