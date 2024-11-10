Триває евакуація із прифронтових населених пунктів на Куп’янщині

На Куп’янщині триває евакуація мешканців із прифронтових сіл та міст. Місцеві жителі залишають населені пункти Куп’янської, Кіндрашівської, Курилівської та Петропавлівської громад. Про це повідомила пресслужба ДСНС у неділю, 10 листопада.

Як зазначається, протягом вихідних рятувальники евакуювали людей із села Курилівка, селища Ківшарівка та міста Куп’янськ за допомогою броньованої техніки. Основна допомога була надана літнім людям та особам із ”

📢 «Люди, які вимушені покинути власні домівки через активні бойові дії, першочергово направляються до проміжних евакопунктів, що розміщені у безпечних місцях!», – йдеться у повідомленні.

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☝️ Нагадаємо, що з моменту звільнення правобережної частини Херсонщини від російських загарбників, було евакуйовано понад 48 тисяч місцевих мешканців до більш безпечних територій.

👉 Також повідомлялось, що в Харківській області нещодавно була оголошена евакуація частини населених пунктів Борівської громади, розташованих поблизу лінії фронту.

📌 Ще раніше було повідомлено про примусову евакуацію 269 дітей із 29 населених пунктів Куп’янського району. На Сумщині оголосили примусову евакуацію близько 40 тисяч людей.