ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Трамп заявив, що поки не готовий укладати угоду з Іраном

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел: 47-й президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп вважає, що угода з Іраном поки що не є реалістичним сценарієм. Президент США заявив, що наразі не готовий укладати домовленості щодо припинення війни з Іраном, оскільки запропоновані умови його не влаштовують. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу NBC News.

📢 «Іран хоче укласти угоду, а я не хочу цього робити, тому що умови поки що недостатньо хороші», – заявив Трамп. Він додав, що будь-яка домовленість має бути «дуже надійною».

На запитання журналістів про те, які саме умови повинні бути виконані для укладення угоди, президент США відмовився їх розкривати.

📢 «Я не хочу вам цього говорити», – відповів Трамп. При цьому він зазначив, що однією з ключових умов потенційної угоди має стати повна відмова Ірану від ядерних амбіцій.

Президент США також заявив, що американські удари вже завдали значних втрат військовій інфраструктурі Ірану.

📢 «Ми знищили більшу частину їхніх ракет. Ми знищили більшу частину їхніх безпілотників. Ми практично повністю зупинили їхнє виробництво ракет і безпілотників. Протягом двох днів воно буде повністю знищено», – сказав він.

Водночас твердження Трампа про те, що Іран нібито прагне укласти угоду, не підтверджується заявами іранської сторони.

Напередодні агентство Reuters навело коментарі двох високопоставлених іранських чиновників, які заявили, що Тегеран не розглядає можливість припинення вогню.

За їхніми словами, Іран відкидає будь-які переговори, поки США та Ізраїль не припинять авіаудари. Крім того, серед вимог Тегерана називається повне припинення атак і виплата компенсацій у рамках можливого припинення вогню.

📌 Раніше Трамп також заявляв, що Сполучені Штати нібито вже перемогли Іран у всіх аспектах конфлікту.

Він також зазначав, що розблокування Ормузької протоки має стати завданням країн, які транспортують через неї нафту, а США готові координувати їхні дії.

👉 Також нагадаємо, що втрати країн Перської затоки від експорту енергоресурсів уже перевищили 15 мільярдів доларів після різкого скорочення транспортування через Ормузьку протоку на тлі військової ескалації навколо Ірану.

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип