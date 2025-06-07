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Трамп: Україна дала росії привід для удару

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп: Україна дала росії привід для удару

Атаки України на аеродроми рф можуть стати причиною нової ескалації з боку росії — про це заявив президент США Дональд Трамп, якого цитує інформагентство Clash Report у соцмережі X (колишній Twitter).

📢 «Ну, вони дали путіну привід учора ввечері піти та розбомбити їх до біса, ось що мені в цьому не сподобалося. Коли я це побачив, я сказав: ну все, тепер буде удар», — сказав Трамп, коментуючи удари СБУ по військових аеродромах на росії.

🔹Американський лідер підкреслив, що йому «не сподобались» ці атаки, оскільки вони можуть призвести до значного загострення ситуації. При цьому він висловив сподівання, що війна не переросте у ядерну.

📢 «Сподіваюся, що це не стане початком чогось гіршого. Не хотілося б бачити ядерну війну», — зазначив Трамп.

Водночас президент США зауважив, що сподівається на продовження переговорів між Україною та росією, навіть попри нещодавні удари й реакцію москви.

🔸 Раніше російський диктатор володимир путін заявив, що кремль «відповість» на атаки українських сил по військовій інфраструктурі на території рф. За даними ЗМІ, йдеться про удари дронів СБУ по аеродромах, де розміщувалась стратегічна авіація.

⚠️ На цьому тлі Трамп також прокоментував новий законопроєкт Сенату США щодо санкцій проти росії. За його словами, цей документ є «дуже сильним», але остаточне рішення щодо введення нових обмежень він залишає за собою.

📢 «Це серйозний пакет, але я прийматиму рішення особисто, виходячи з інтересів Америки», — підкреслив глава Білого дому.

🔹 Як відомо, Трамп неодноразово наголошував, що підтримує Україну, але його головною метою залишається якнайшвидше завершення війни. Він заявляв, що «міг би завершити конфлікт за 24 години». Однак подробиць цих планів ніколи не розкривав.

☝️ Також нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп вважав атаку безпілотників України по російських аеродромах “сильною” та “крутою”, але він також стурбований тим, що це ще більше ускладнить його місію з припинення вогню.

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