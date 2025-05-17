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Трамп пригрозив новими санкціями проти росії: «Це буде руйнівно»

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп пригрозив новими санкціями проти росії: «Це буде руйнівно»

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити нові санкції проти росії, якщо цього вимагатиме ситуація. Про це він повідомив в інтерв’ю телеканалу Fox News у п’ятницю, 16 травня.

📢 «Я вдамся до цього, якщо доведеться. Але я хотів би не робити цього», — наголосив Трамп, відповідаючи на запитання щодо можливого посилення тиску на москву.

За його словами, нові санкції Сполучених Штатів можуть мати руйнівні наслідки для російської економіки, яка вже перебуває у складному стані.

📢 «Це буде руйнівно для росії. У них зараз важка ситуація в економіці, ціна на нафту низька», — підкреслив американський лідер.

Трамп зауважив, що такий сценарій можливий у разі провалу домовленостей. Водночас він зробив і більш образну заяву:

📢 «Настав час обробляти індичку. Подивимося, що буде», — зазначив президент США, натякаючи на вирішальність моменту.

Він також припустив, що без його участі угоди може не бути взагалі, наголосивши на складності діалогу між сторонами:

📢 «Між сторонами багато ненависті», — сказав Трамп.

Нагадаємо, раніше після мирних переговорів між Україною та росією, шостий президент України Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, канцлер Фрідріх Мерц, а також прем’єр-міністри Кір Стармер і Дональд Туск провели телефонну розмову з Трампом, щоб обговорити подальші кроки.

🔺 Перемовини між Києвом та москвою в Стамбулі стали першими за три роки. Однак уже під час переговорів ЗМІ дізналися про неприйнятні умови, які росія нібито висунула українській стороні.

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