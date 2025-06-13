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Трамп після ударів Ізраїлю попередив Іран щодо ядерної зброї

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп після ударів Ізраїлю попередив Іран щодо ядерної зброї

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран не повинен мати ядерну зброю, і Вашингтон сподівається на повернення Тегерана до переговорів.

Про це у п’ятницю, 13 червня, повідомила журналістка Дженніфер Гріффін у соцмережі Х (колишній Twitter), посилаючись на заяву американського лідера після авіаударів Ізраїлю по території Ірану.

📢 «Іран не може мати ядерну бомбу, і ми сподіваємося повернутися за стіл переговорів. Побачимо. Є кілька людей в керівництві, які не повернуться (мова про іранських лідерів, які, згідно з повідомленнями ЗМІ, загинули внаслідок авіаударів, – ред.)», — зазначив Трамп, коментуючи повідомлення про загибель частини іранського військового командування внаслідок ударів.

📍 У повідомленні зазначається, що США були поінформовані про заплановану атаку Ізраїлю заздалегідь, однак не брали участі в ній у військовому сенсі. Вашингтон, за словами Трампа, сподівається на дипломатичний шлях вирішення ситуації.

🚀 Нагадаємо, в ніч проти 13 червня Ізраїль завдав масштабних авіаударів по іранських ядерних і військових об’єктах. За даними ЗМІ, внаслідок п’яти хвиль ударів ЦАХАЛ було випущено сотні ракет по цілях у Тегерані та низці інших міст. Повідомляється про ймовірну ліквідацію генерала Мохаммада Багері — одного з керівників збройних сил Ірану.

За інформацією ЦАХАЛ, причиною операції стало прискорення Іраном робіт над створенням ядерної зброї. Ізраїльське командування стверджує, що Іран накопичив достатньо збагаченого урану для виробництва 15 ядерних бомб упродовж кількох днів.

⚠️ Іран уже пригрозив Ізраїлю та США «жорсткою відповіддю». Представник збройних сил ІРІ Аболфазл Шекарчі заявив: «Їм буде завдано сильного удару».

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