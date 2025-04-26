Трамп не виключив можливість зустрічі із Зеленським у Римі

Президент США Дональд Трамп не виключив можливості зустрічі із своїм українським колегою Володимиром Зеленським у межах свого візиту до Риму на церемонію прощання з Папою Римським Франциском. Про це він заявив під час спілкування з журналістами напередодні поїздки до Італії, передає DW.

📢 «Я зустрічатимуся з італійцями, з вашим прем’єр-міністром (Джорджею Мелоні – ред.)», — зазначив глава Білого дому.

На запитання представників італійських медіа щодо можливості зустрічі із Зеленським у Римі Дональд Трамп відповів коротко, але не виключив такої події.

📢 «Це можливо», — сказав президент США.

☝️ Раніше Дональд Трамп повідомив, що, за його даними, переговори між Україною та росією нібито перебувають на завершальній стадії. Він заявляв, що сторони «близькі до досягнення домовленості».

📌 Також повідомлялось, що українська делегація вручила представникам США у Лондоні офіційну відповідь на мирні ініціативи адміністрації Дональда Трампа. Зокрема й в частині безпекових гарантій.