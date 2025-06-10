Вівторок, 10 Червня, 2025
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Трамп назвав Тунберг «дивною» після її затримання Ізраїлем

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп назвав Тунберг «дивною» після її затримання Ізраїлем

Президент США Дональд Трамп зробив різку заяву щодо шведської екоактивістки Грети Тунберг, коментуючи її затримання ізраїльськими військовими неподалік сектора Гази. Під час виступу за круглим столом у Білому домі, присвяченому інвестиціям у національну економіку, він назвав Тунберг «дивною» і припустив, що їй слід пройти спеціальні курси з управління гнівом. Про це повідомляє Укрінформ у вівторок, 10 червня.

📢 «Вона – дивна людина. Вона молода, зла людина», – заявив Трамп, додавши: «Вона точно інакша. Управління гнівом – я думаю, що їй потрібно відвідати курси з управління гнівом. Це моя головна рекомендація для неї».

☝️ Окрім цього, президент США прокоментував інформацію в медіа, згідно з якою активістку «викрали» ізраїльські військові: «Це мене здивувало», – зазначив Трамп, не уточнюючи, чи вважає він ці повідомлення правдивими.

💢 Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Грета Тунберг разом з одинадцятьма іншими учасниками гуманітарної місії вирушила судном Середземним морем у напрямку сектора Гази. Метою подорожі було доставлення допомоги та привернення міжнародної уваги до гуманітарної ситуації в регіоні.

У суботу Ізраїль офіційно заявив про намір не допустити це судно до узбережжя Гази й закликав активістів «повернути назад».

🚨 Вже у понеділок стало відомо, що судно під назвою Madleen, на борту якого перебувала Тунберг, було перехоплене ізраїльськими військовими. Разом з активістами на кораблі перевозили гуманітарну допомогу для цивільного населення палестинського анклаву.

👉 Згодом стало відомо, що пасажири судна, яких раніше затримали біля узбережжя сектора Гази, прибули до аеропорту імені Бен-Гуріона для подальшої депортації до своїх країн.

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