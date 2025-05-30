П’ятниця, 30 Травня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Трамп анонсував спільну пресконференцію з Маском

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп анонсував спільну пресконференцію з Маском

Президент США Дональд Трамп анонсував спільну пресконференцію з Ілоном Маском, яка відбудеться 30 травня у Білому домі. Виступ пов’язаний із завершенням роботи мільярдера у складі Департаменту ефективності державного управління (DOGE). Про це повідомляє Bloomberg.

📢 «Це буде його останній день, але не зовсім, тому що він завжди буде з нами, допомагаючи на всьому шляху. Ілон приголомшливий! Побачимося завтра в Білому домі», — написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

✔️ Відставку підтвердили й в адміністрації. За інформацією Associated Press, представник Білого дому офіційно підтвердив завершення повноважень бізнесмена в урядовій структурі.

Подія набуває особливого контексту після публічної критики Маском законопроєкту адміністрації Трампа про скорочення держвидатків, який нещодавно підтримала Палата представників Конгресу США.

📢 Підприємець заявив, що «розчарований величезним законопроєктом про видатки, який збільшує дефіцит бюджету, а не просто скорочує його, і підриває роботу, яку проводить команда DOGE».

У своєму дописі в соцмережі X Маск повідомив:

📢 «Моя робота держслужбовцем добігає кінця. Я вдячний президенту Трампу за можливість скоротити неефективні витрати».

У своїх останніх публічних заявах Маск підкреслив, що має намір зосередитись на власному бізнесі, зокрема компаніях Tesla та SpaceX.

📉 Водночас, як зазначають американські ЗМІ, останнім часом мільярдер практично зник із публічного простору. Ім’я Ілона Маска, яке раніше регулярно згадувалося на брифінгах Білого дому, нині практично не фігурує у публічних заявах адміністрації.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Росія атакувала Україну 90 БпЛА та ракетами: ППО знищила понад половину

ВІЙНА

Уряд змінив умови знищення неякісної гуманітарної допомоги: деталі

ПОДІЇ

Росіяни дронами зруйнували відділення «Нової пошти» на Одещині

ВІЙНА

США готові обговорювати припинення розширення НАТО на Cхід

ВАЖЛИВО

Маніпуляція: Україна «віддаватиме Росії своїх громадян, заарештованих за нелояльність до режиму Зеленського»

СТОПФЕЙК

Колишній керівник міграційної служби на Луганщині нарахував собі 365% премії — ДБР

КРИМІНАЛ

російські дрони атакували Харків: масований удар по підприємству

ВАЖЛИВО

Україна закликала посилити міжнародний тиск на росію

ВАЖЛИВО

США можуть вийти з мирних ініціатив щодо України

ВАЖЛИВО

Держава розгорнула широку мережу мобільних аптек: подробиці

ВЛАДА
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип