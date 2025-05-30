Трамп анонсував спільну пресконференцію з Маском

Президент США Дональд Трамп анонсував спільну пресконференцію з Ілоном Маском, яка відбудеться 30 травня у Білому домі. Виступ пов’язаний із завершенням роботи мільярдера у складі Департаменту ефективності державного управління (DOGE). Про це повідомляє Bloomberg.

📢 «Це буде його останній день, але не зовсім, тому що він завжди буде з нами, допомагаючи на всьому шляху. Ілон приголомшливий! Побачимося завтра в Білому домі», — написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

✔️ Відставку підтвердили й в адміністрації. За інформацією Associated Press, представник Білого дому офіційно підтвердив завершення повноважень бізнесмена в урядовій структурі.

Подія набуває особливого контексту після публічної критики Маском законопроєкту адміністрації Трампа про скорочення держвидатків, який нещодавно підтримала Палата представників Конгресу США.

📢 Підприємець заявив, що «розчарований величезним законопроєктом про видатки, який збільшує дефіцит бюджету, а не просто скорочує його, і підриває роботу, яку проводить команда DOGE».

У своєму дописі в соцмережі X Маск повідомив:

📢 «Моя робота держслужбовцем добігає кінця. Я вдячний президенту Трампу за можливість скоротити неефективні витрати».

У своїх останніх публічних заявах Маск підкреслив, що має намір зосередитись на власному бізнесі, зокрема компаніях Tesla та SpaceX.

📉 Водночас, як зазначають американські ЗМІ, останнім часом мільярдер практично зник із публічного простору. Ім’я Ілона Маска, яке раніше регулярно згадувалося на брифінгах Білого дому, нині практично не фігурує у публічних заявах адміністрації.