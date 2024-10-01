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ПОЛІТИКА

Територіальних поступок України для завершення війни з росією не буде – МЗС

Денис Молотов
Денис Молотов
Територіальних поступок України для завершення війни з росією не буде – МЗС

Міністерство закордонних справ України спростувало інформацію, оприлюднену у Financial Times, де йшлося про те, що під час візиту до Нью-Йорка міністр закордонних справ України Андрій Сибіга нібито обговорював питання територіальних поступок України для завершення війни з росією. Про це у вівторок, 1 жовтня, повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

У міністерстві наголосили, що Андрій Сибіга, під час участі в роботі Генасамблеї ООН, не порушував питання територіальних поступок для завершення війни, яку розв’язала та продовжує росія.

Раніше Financial Times опублікувало матеріал, де зазначалося, що Сибіга під час свого візиту до Нью-Йорка на зустрічах з іноземними партнерами був налаштований «прагматичніше», ніж його попередник Дмитро Кулеба. В матеріалі йшлось, що він нібито розглядав можливість компромісу для припинення війни з росією.

📢 Георгій Тихий відреагував на ці твердження та чутки, заявивши:

«Я був присутній на кожній зустрічі міністра закордонних справ Сибіги в Нью-Йорку. На жодній з них не було пропозицій, обговорень або навіть натяків на жодні територіальні компроміси».

Він додав, що мирна формула, запропонована Україною, залишається єдиним реалістичним варіантом для досягнення справедливого і стійкого миру. А принцип «нічого про Україну без України» залишається непорушним.

Раніше шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не погодиться на жодні територіальні поступки в обмін на мир. Адже це лише відстрочить агресію путіна, даючи йому час підготуватися до нової війни.

Згідно з одним з опитувань, проведеним у травні, 32% українців висловили готовність допустити територіальні поступки рф заради якнайшвидшого миру. У той час, як 55% українців рішуче відкинули цей варіант, а 13% не змогли дати чітку відповідь.

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