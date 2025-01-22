Четвер, 23 Січня, 2025
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Тепла зима не дає впасти у сплячку ведмедям на Буковині

Денис Молотов
Денис Молотов
Тепла зима не дає впасти у сплячку ведмедям на Буковині

Тепла зима на Буковині змінила природну поведінку ведмедів, які цього року відмовилися від зимового сну (сплячки). Замість того, щоб залягти у барлоги, вони активно блукають мисливськими угіддями в пошуках їжі. Проте ці хижаки знаходять час не лише на пошук харчів, але й на розваги. На одному з підгодівельних майданчиків Путильського лісництва вдалося зафіксувати бурого ведмедя за іграми. Відео цього незвичайного моменту оприлюднили у Telegram-каналі ДП «Ліси України».

Попри нічний час і снігопад, ведмідь відвідав локацію, де єгері розкладають їжу для копитних тварин, таких як олені та козулі. Там він натрапив на тюк сіна, який почав перекочувати, а потім спробував вилізти на нього.

📢 «У лісі ведмедям вистачає природних кормів, тому наближатися до населених пунктів вони не будуть. Вони блукають своїми звичними маршрутами й не становлять загрози для людей. Ба більше, при найменшій підозрі на небезпеку одразу тікають», — зазначає Руслан Рудий, провідний мисливствознавець філії «Подільський лісовий офіс».

Лісівники підкреслюють, що минулого року, під час обліку тварин у мисливських угіддях Буковини, працівники ДП «Ліси України» нарахували 35 бурих ведмедів. Невдовзі розпочнеться новий облік, який дозволить дізнатися, як змінилася чисельність цих хижаків у Чернівецькій області.

☝️ Нагадаємо, 17 жовтня 2024 року Державна прикордонна служба України повідомила, що навіть за умов зимової погоди у Карпатах, де на високогір’ї випав сніг і тримаються морози, ведмеді не квапляться залягати у сплячку. Сліди їхньої присутності прикордонники знаходили прямо під ногами.

👉 Також раніше було повідомлено, що ведучий 1+1 Марафон та ТСН Святослав Гринчук зробив обмовку в прямому ефірі, назвавши туристичний курорт Буковель “терористичним”.

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