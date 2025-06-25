Сили ППО знешкодили більшість ворожих БпЛА під час атаки

У ніч на середу, 25 червня, українське небо опинилося під черговою масштабною атакою дронами з боку росії. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, противник випустив 71 безпілотник різних типів, переважно дрони-камікадзе «Shahed».

📢 «Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 52 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 32 – збито вогневими засобами ураження, 20 – локаційно втрачені або подавлені засобами РЕБ», – йдеться у зведенні.

☝️ Безпілотники були запущені з кількох напрямків: Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Для протидії загрозі залучалися:

авіація; зенітні ракетні війська; підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ); мобільні вогневі групи (МВГ); а також безпілотні системи оборони.



📌 Попри ефективну роботу ППО, влучання ударних БпЛА зафіксовано в шести населених пунктах на Одещині, Сумщині та Харківщині. Наразі точна інформація щодо руйнувань і жертв в уточненні.

☝️ Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару по Дніпру кількість загиблих зросла до 18 людей. У Дніпропетровській області постраждали майже 300 людей, зокрема — понад два десятки дітей.

📌 Також стало відомо, що в ніч на 25 червня ворог завдав масованої атаки на Харків ударними дронами. Під ворожим вогнем опинилися місто Харків і п’ять населених пунктів області. Загалом зафіксовано 9 постраждалих.

📌 Також раніше було повідомлено, що вночі 25 червня у Запоріжжі пролунали потужні вибухи, про які повідомили місцеві жителі після першої години ночі.