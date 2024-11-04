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ЕКОНОМІКА

роcіянку, яка перебуває під санкціями, призначили директором у МВФ

Денис Молотов
Денис Молотов
роcіянку, яка перебуває під санкціями, призначили директором у МВФ

Російська фінансистка – колишня заступниця та радниця голови Центробанку росії Ксенія Юдаєва, яка перебуває під санкціями, призначена виконавчим директором Міжнародного валютного фонду (МВФ) у справах росії та Сирії. Про це повідомляє інформагентство Reuters.

Посаду у МВФ вона обійняла з 1 листопада, а її ім’я прізвище Юдаєвої додано до списку директорів на офіційному сайті організації.

Виконавча рада МВФ, головний орган ухвалення важливих рішень, складається з директорів, яких обирають країни-члени або групи країн.

Ксенія Юдаєва потрапила під санкції США ще у квітні 2022 року. Зокрема під заборону на в’їзд і блокування активів. Наразі залишається незрозумілим, чи зможе вона отримати американську візу для участі у засіданнях ради директорів МВФ безпосередньо у Вашингтоні.

Варто зазначити, що МВФ припинив надавати кредити росії з 1998 року, а технічну підтримку — з 2022 року. Після вторгнення рф в Україну низка західних держав виступала за виключення росії з Фонду, але цьому протидіють Китай та Індія.

☝️ Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль нещодавно повідомив, що Україна отримала 1,1 мільярда доларів від Міжнародного валютного фонду.

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