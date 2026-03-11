Сватівська та Броварська громади підписали меморандум про співпрацю

Співпраця Сватівської та Броварської територіальних громад отримала офіційне оформлення після підписання меморандуму про співробітництво. Документ підписали 10 березня у межах четвертої хвилі національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади». Про це повідомила Луганська ОВА.

Підписи під меморандумом поставили Броварський міський голова Ігор Сапожко, який представляє партнерську громаду, та начальник Сватівської міської військової адміністрації (МВА) Олександр Міткевич, що представляє громаду-форпост.

☝️ Укладений документ створює правову основу для подальшого розвитку партнерських відносин між громадами, спрямованих на взаємну підтримку, об’єднання ресурсів і реалізацію спільних ініціатив.

➡️ Від релокації до системної співпраці

Співробітництво між громадами розпочалося навесні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Через активні бойові дії на Луганщині органи влади Сватівської громади були змушені релокуватися. У цей період тисячі мешканців Луганської області, рятуючись від війни, переїхали до Київської області.

Саме у Броварах було створено Координаційний центр Сватівської громади, який став ключовим осередком підтримки для внутрішньо переміщених осіб.

Станом на лютий 2026 року фахівці центру надають допомогу 1904 родинам переселенців. Загалом переселенці можуть отримати понад 45 видів різноманітних послуг, серед яких:

гуманітарна допомога;

медичні консультації;

юридична підтримка;

соціальний супровід;

інформаційні послуги.

➡️ Визнання на національному рівні

Ефективність такої моделі співпраці отримала позитивну оцінку на національному рівні.

Зокрема, у 2025 році Броварська громада була відзначена міжнародною програмою U-LEAD з Європою за зразкову взаємодію з релокованою адміністрацією Сватівської громади.

☝️ Представники місцевої влади наголошують, що співпраця між громадами стала прикладом підтримки та єдності між регіонами України в умовах війни.

📢 «Для Сватівської громади ця співпраця має стратегічне значення. Вона дозволяє не лише забезпечити підтримку нашим мешканцям, які були змушені покинути домівки, а й планувати спільні кроки для відновлення громади після деокупації», – зазначив начальник Сватівської міської військової адміністрації Олександр Міткевич.

За його словами, Сватівська громада і надалі розвиватиме партнерські зв’язки, спрямовуючи спільні зусилля на підтримку своїх мешканців, збереження ідентичності громади та майбутнє відновлення після деокупації.

