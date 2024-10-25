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КРИМІНАЛЛУГАНЩИНА

15 років тюрми отримали п’ятеро зрадників, які воювали проти ЗСУ

Денис Молотов
Денис Молотов
15 років тюрми отримали п’ятеро зрадників, які воювали проти ЗСУ

Служба безпеки України (СБУ) завдяки зібраній доказовій базі домоглася реальних термінів покарання для п’ятьох зрадників України, які, перейшовши на бік ворога, брали участь у штурмах позицій Сил оборони на Донеччині та Луганщині. Всі фігуранти являються громадянами України та добровільно уклали контракти з міноборони рф й вступили до лав ворожих сил, беручи участь у бойових діях проти ЗСУ. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Українські військові захопили зрадників у полон під час запеклих боїв поблизу Торецька, у Бахмутському та Волноваському районах Донеччини, а також у Сватівському районі Луганщини.

Серед засуджених — колишній кадровий військовий ЗСУ. Зрадник, після окупації Донецька у 2014 році, приєднався до формування «Кальміус» у так званій «днр».

З 2022 р. бойовик проходив службу у російських збройних формуваннях на території Донецької, Херсонської, Запорізької областей та АР Крим і «дослужився» до посади командира 1466-го мотострілецького полку зс рф. «Бойовий шлях» зрадника завершився після невдалого штурму українських позицій на Донеччині.

Інший злочинець — кримчанин, який перебував під вартою в тюрмі Керчі за тяжкі злочини. Задля звільнення від покарання він приєднався до 7-ї ОМСБр рф, пройшов короткий вишкіл на полігоні «Успенський» на окупованій Луганщині. Надалі був відправлений на бойові позиції у Донецькій області.

Ще один бойовик отримав посаду командира відділення у 12-му танковому полку окупаційної армії у квітні 2024 року. У травні бойовик отримав від командування наказ «за будь-яку ціну» закріпитися на бойових позиціях у лісовому масиві на Сватівщині. Під час жорстокого бою його підрозділ був повністю знищений українськими захисниками. Фігурант, який виявився єдиним вцілілим, потрапив у полон.

До переліку засуджених входять також командир відділення 132-ї окремої мотострілецької бригади та стрілець з тієї ж бригади, які добровільно «мобілізувалися» з окупованих Горлівки та Сорокиного і брали участь у штурмі передових позицій ЗСУ.

Суд визнав винними бойовиків за статтями Кримінального кодексу України:
  •     ч. 2 ст. 111 (державна зрада);
  •     ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Досудове розслідування провели слідчі СБУ в Донецькій і Луганській областях за процесуального нагляду обласних прокуратур.

15 років тюрми отримали п’ятеро зрадників, які воювали проти ЗСУ

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