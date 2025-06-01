Судно з нафтопродуктами рф сіло на мілину біля Швеції

У протоці Ересунн неподалік шведського узбережжя біля Ландскрони вантажне судно «Meshka», що йшло під панамським прапором у напрямку російського порту, опинилося на мілині. Інцидент трапився у суботу, 1 червня. Про це інформує видання Sweden Herald.

У момент аварії судно було порожнім, однак незадовго до цього поповнило запаси пального. На його борту перебуває близько 938 000 літрів нафтопродуктів, що потенційно загрожує екології регіону.

☝️ Водолази провели огляд корпусу корабля і не виявили витоків, повідомили в суботу ввечері. Глибина у точці аварії становить лише 3 метри, тоді як осадка судна — 7 метрів, що ймовірно і стало причиною посадки на мілину.

Усі 24 члени екіпажу залишаються на борту. Жодного з них наразі не затримано. Проте шведська Берегова охорона вже почала попереднє розслідування.

📢 «Ми ведемо попереднє розслідування щодо недбалості у морському русі. Одна особа підозрюється», — зазначила представниця Берегової охорони Пернілла Юганссон. Вона не уточнила, хто саме з команди опинився під підозрою.

Цей інцидент став другим за тиждень у протоці Ересунн. Раніше, 25 травня, біля Клагсгамна (на південь від Мальме) на мілину сіло ще одне вантажне судно. У тому випадку одного з членів екіпажу підозрювали у керуванні судном у стані сп’яніння, ще одного — у грубій недбалості.

Крім того, нещодавно інші випадки подібного характеру траплялися і в європейських водах. Зокрема, російський танкер Eventin, що перевозив 99 тисяч тонн сирої нафти, сів на мілину біля острова Рюген у Німеччині.

👉 Також у Чорному морі неподалік порту Кавказ третій танкер серії «Волгонефть», завантажений мазутом, подав сигнал лиха через витік вантажу.

Інциденти з вантажними та нафтовими судами останнім часом викликають занепокоєння європейських морських служб, особливо з огляду на ризики для екології та безпеки морського руху. Ситуація погіршується на тлі використання росією застарілих та аварійних суден у своєму «тіньовому флоті» без належного страхового супроводження.