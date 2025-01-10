П’ятниця, 10 Січня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

Нафтовий танкер росіян сів на мілину у Німеччині

Денис Молотов
Денис Молотов
Нафтовий танкет росіян сів на мілину у Німеччині

Російський нафтовий танкер Eventin, що транспортує 99 тисяч тонн нафти, опинився на мілині поблизу острова Рюген у Німеччині. Судно втратило можливість маневрувати і наразі його буксирують до порту, повідомляє Tagesschau.

Судно, довжина якого становить 274 метри, а ширина – 48 метрів, стоїть на якорі під охороною, оскільки пошкодження не дозволяють продовжити рух. Для гарантування безпеки в районі події працюють багатоцільове судно Arkona та буксир Bremen Fighter.

Екіпаж танкера, що складається з 24 осіб, не потребує евакуації. Попри це, ситуація викликала стурбованість екологів, політиків та служб безпеки. Хоча прямої загрози довкіллю поки немає, інцидент з таким великим судном привернув значну увагу.

За інформацією Vesselfinder, танкер Eventin, побудований у 2006 році, прямував із російського порту Усть-Луга до Єгипту. Водночас за непідтвердженими даними, кінцевим пунктом призначення міг бути індійський порт.

Відомо, що Eventin входить до так званого «тіньового флоту» росії, про що свідчить опублікований восени список суден тіньового флоту рф. Екіпаж танкера час від часу вимикав систему радіоідентифікації, намагаючись приховати маршрути перевезень.

Нагадаємо, що нещодавно третій танкер серії “Волгонефть”, завантажений мазутом, подав сигнал лиха поблизу порту Кавказ у Чорному морі. На борту стався витік вантажу.

Також раніше було повідомлено, що США запровадили черговий пакет масштабних санкцій, спрямованих на нафтовий сектор росії. Нові обмеження охоплюють понад 400 фізичних осіб та компаній, що мають стосунок до енергетичного сектору рф та сприяють фінансуванню військових операцій кремля.

Попередня стаття
Тіньовий флот росії: обхід санкцій, екологічні загрози та фінансування війни
Наступна стаття
198 бойових зіткнень за добу: де на фронті найгарячіше та які втрати окупантів
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

198 бойових зіткнень за добу: де на фронті найгарячіше та які втрати окупантів

ВІЙНА

Британія впровадила санкції проти російської нафти

ВАЖЛИВО

Тіньовий флот росії: обхід санкцій, екологічні загрози та фінансування війни

ПОДІЇ

США запровадили потужні санкції проти нафти росії

ВАЖЛИВО

Працівник ТЦК у Харкові застосував силу до жінки-правозахисниці – Лубінець

СУСПІЛЬСТВО

52 тис. запитів про зниклих російських військових надійшло до українського проєкту – Коордштаб

ПОДІЇ

Уражено пункт управління російських окупантів у місті Світлодарськ – ЗСУ

ВІЙНА

російські окупанти вбили 67 священників і зруйнували понад 600 храмів

ПОДІЇ

Шмигаль повідомив кому вирішили надати додатково бронь від мобілізації

ВЛАДА

Російський диктатор путін готовий зустрітись з Трампом – кремль

ПОЛІТИКА
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип