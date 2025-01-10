Нафтовий танкер росіян сів на мілину у Німеччині

Російський нафтовий танкер Eventin, що транспортує 99 тисяч тонн нафти, опинився на мілині поблизу острова Рюген у Німеччині. Судно втратило можливість маневрувати і наразі його буксирують до порту, повідомляє Tagesschau.

Судно, довжина якого становить 274 метри, а ширина – 48 метрів, стоїть на якорі під охороною, оскільки пошкодження не дозволяють продовжити рух. Для гарантування безпеки в районі події працюють багатоцільове судно Arkona та буксир Bremen Fighter.

Екіпаж танкера, що складається з 24 осіб, не потребує евакуації. Попри це, ситуація викликала стурбованість екологів, політиків та служб безпеки. Хоча прямої загрози довкіллю поки немає, інцидент з таким великим судном привернув значну увагу.

За інформацією Vesselfinder, танкер Eventin, побудований у 2006 році, прямував із російського порту Усть-Луга до Єгипту. Водночас за непідтвердженими даними, кінцевим пунктом призначення міг бути індійський порт.

Відомо, що Eventin входить до так званого «тіньового флоту» росії, про що свідчить опублікований восени список суден тіньового флоту рф. Екіпаж танкера час від часу вимикав систему радіоідентифікації, намагаючись приховати маршрути перевезень.

Нагадаємо, що нещодавно третій танкер серії “Волгонефть”, завантажений мазутом, подав сигнал лиха поблизу порту Кавказ у Чорному морі. На борту стався витік вантажу.

Також раніше було повідомлено, що США запровадили черговий пакет масштабних санкцій, спрямованих на нафтовий сектор росії. Нові обмеження охоплюють понад 400 фізичних осіб та компаній, що мають стосунок до енергетичного сектору рф та сприяють фінансуванню військових операцій кремля.