Суд засудив колишню голову сільради Луганщини

За результатами розслідування Служби безпеки України (СБУ) ексочільниця Нижньотеплівської сільської ради Щастинського району тимчасово окупованої Луганщини отримала заочний вирок. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Слідство встановило, що зрадниця вітала російське вторгнення та одразу після початку окупації Луганщини перейшла на бік ворога. У квітні 2022 року російські окупаційні сили призначили її керівником так званого «Петровського відділу життєзабезпечення населених пунктів Петрівка, Войтове».

Після незаконних виборів її обрали «депутатом ради Станично-Луганського муніципального округу лнр» від партії «єдіная росія». Згодом, на першому пленарному засіданні, фігурантку було призначено «заступником голови» окупаційного «органу влади».

Колаборантка продовжує виконувати завдання окупаційної адміністрації. Вона активно бере участь у пропагандистських заходах і сприяє спробам інтеграції тимчасово захопленої території Луганщини до складу рф.

Зрадницю засуджено за частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України до 9 років позбавлення волі з конфіскацією житлового будинку та коштів на банківських рахунках.

Наразі засуджена перебуває у розшуку. Відлік терміну відбування покарання розпочнеться з моменту її затримання.

Справу розслідували співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що СБУ оголосила підозру колаборанту Павлу Муратову, який ще з початку російської окупації Луганської області активно підтримує та співпрацює з агресором. Наразі він очолює так звану «рахункову палату лнр», яка займається інтеграцією окупованих територій до бюджетної системи російської федерації.