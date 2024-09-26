Страшна невідомість: названо кількість зниклих безвісти за особливих обставин людей

На цей час у Єдиному реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин нараховується 55 тисяч людей. Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко в інтерв’ю для «Укрінформу» в четвер, 26 вересня.

📢 «Більшість із них – військовослужбовці. Ця цифра є досить динамічною: коли місце перебування зниклих безвісти осіб встановлюють, у деяких випадках виявляється, що громадянин, наприклад, у полоні. На жаль, встановлюємо і загиблих серед тих, кого вважали зниклими безвісти», – зазначив він.

Тимченко додав, що під час збору біологічних зразків від родичів зниклих безвісти, які наразі перебувають за кордоном, Національна поліція отримала 751 ДНК-профіль. Завдяки цьому 107 сімей змогли знайти своїх рідних серед загиблих, тіла яких раніше не були ідентифіковані.

Збір ДНК проводився у таких країнах, як Польща, Чехія, Словаччина, Німеччина, Іспанія, Італія та Туреччина. Найближчим часом планується організація аналогічного процесу у Швейцарії.

👉 Нагадаємо, що в липні цього року в реєстрі зниклих за особливих обставин було зареєстровано 42 тисячі людей. Також понад 2000 дітей вважається зниклими унаслідок війни.

📌 Також раніше було повідомлено, що шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що, коли дехто пропонує альтернативи закінчення війни, то це не тільки ігнорує інтереси та страждання українців, але й дає російському диктатору путіну політичний простір для продовження війни та тиску на світ, щоб взяти під контроль більше націй.