Стокгольм підтримує Україну на тлі зменшення допомоги США

Швеція виділить близько 1,7 мільярда шведських крон на гуманітарну підтримку України, намагаючись частково компенсувати зменшення обсягів фінансової допомоги з боку Сполучених Штатів. Про відповідне рішення у вівторок, 1 липня, повідомив уряд у Стокгольмі.

📢 «Ми вивільняємо 1,67 мільярда крон (близько 176 мільйонів доларів США) на підтримку України та життєво необхідну гуманітарну допомогу по всьому світу. Швеція не зможе повністю компенсувати скорочення з боку США. Але ми зобов’язані зробити все можливе, щоб допомогти Україні та рятувати життя», – заявив міністр з питань міжнародної допомоги та зовнішньої торгівлі Бенджамін Дуса.

📌 За словами урядовця, гуманітарна підтримка України є екзистенційним питанням для безпеки Європи. Він наголосив, що Київ залишається ключовим пріоритетом шведської зовнішньої політики та допомоги.

📢 «Щоб протистояти росії, яка не вагається обстрілювати дитячі майданчики, лікарні, школи та житлові будинки, необхідно посилити підтримку», – додав міністр.

Він також зазначив, що українці воюють не лише за свою свободу, а й за мир у Європі. Уряд Швеції ухвалив рішення про перерозподіл фінансування на 2025 рік — як у рамках географічних напрямків допомоги, так і за тематичними пріоритетами.

Перегляд бюджету став реакцією на загострення глобальних криз. Зокрема, війну в Україні, гуманітарну катастрофу в Судані та політичну нестабільність на Близькому Сході.

Раніше Швеція також ухвалила рекордне підвищення оборонного бюджету, щоб досягти нового цільового орієнтира НАТО — 3,5% ВВП. Частину цих коштів можуть скеровувати й на пряму допомогу Україні.

🔍 Нагадаємо, що у червні в країні сталася серія масштабних DDoS-атак на урядові ресурси. Служба безпеки Швеції звинуватила в цих діях росію, Китай та Іран. Ці країни системно ведуть кіберрозвідку та підривну діяльність проти демократичних держав.

Також раніше стало відомо, що Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс вважає, що Швеція здатна стати лідером переозброєння Європейського Союзу (ЄС).