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Стокгольм підтримує Україну на тлі зменшення допомоги США

Денис Молотов
Денис Молотов
Стокгольм підтримує Україну на тлі зменшення допомоги США

Швеція виділить близько 1,7 мільярда шведських крон на гуманітарну підтримку України, намагаючись частково компенсувати зменшення обсягів фінансової допомоги з боку Сполучених Штатів. Про відповідне рішення у вівторок, 1 липня, повідомив уряд у Стокгольмі.

📢 «Ми вивільняємо 1,67 мільярда крон (близько 176 мільйонів доларів США) на підтримку України та життєво необхідну гуманітарну допомогу по всьому світу. Швеція не зможе повністю компенсувати скорочення з боку США. Але ми зобов’язані зробити все можливе, щоб допомогти Україні та рятувати життя», – заявив міністр з питань міжнародної допомоги та зовнішньої торгівлі Бенджамін Дуса.

📌 За словами урядовця, гуманітарна підтримка України є екзистенційним питанням для безпеки Європи. Він наголосив, що Київ залишається ключовим пріоритетом шведської зовнішньої політики та допомоги.

📢 «Щоб протистояти росії, яка не вагається обстрілювати дитячі майданчики, лікарні, школи та житлові будинки, необхідно посилити підтримку», – додав міністр.

Він також зазначив, що українці воюють не лише за свою свободу, а й за мир у Європі. Уряд Швеції ухвалив рішення про перерозподіл фінансування на 2025 рік — як у рамках географічних напрямків допомоги, так і за тематичними пріоритетами.

Перегляд бюджету став реакцією на загострення глобальних криз. Зокрема, війну в Україні, гуманітарну катастрофу в Судані та політичну нестабільність на Близькому Сході.

Раніше Швеція також ухвалила рекордне підвищення оборонного бюджету, щоб досягти нового цільового орієнтира НАТО — 3,5% ВВП. Частину цих коштів можуть скеровувати й на пряму допомогу Україні.

🔍 Нагадаємо, що у червні в країні сталася серія масштабних DDoS-атак на урядові ресурси. Служба безпеки Швеції звинуватила в цих діях росію, Китай та Іран. Ці країни системно ведуть кіберрозвідку та підривну діяльність проти демократичних держав.

Також раніше стало відомо, що Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс вважає, що Швеція здатна стати лідером переозброєння Європейського Союзу (ЄС).

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