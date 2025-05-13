США втратять $12,5 млрд доходів від туризму у 2025 році

У 2025 році Сполучені Штати Америки можуть стати єдиною країною серед 184, де прогнозується зниження туристичних доходів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на новий звіт Світової ради з питань туризму та подорожей (WTTC), оприлюднений 13 травня.

☝️ За підрахунками WTTC, витрати іноземних туристів у США зменшаться на 7% або $12,5 мільярда у порівнянні з 2024 роком і становитимуть менш як $169 мільярдів.

📢 «США — єдина країна, де ми спостерігаємо абсолютне зниження витрат міжнародних відвідувачів», — заявила голова WTTC Джулія Сімпсон. Вона зазначила, що в той час, як інші країни активно залучають туристів, США, навпаки, демонструють закритість для іноземних мандрівників.

🔍 Серед головних причин занепаду Сімпсон назвала:

зміцнення долара , що робить подорожі до США дорожчими;

, що робить подорожі до США дорожчими; політичні чинники, зокрема жорсткі правила в’їзду, які відлякують потенційних гостей.

📊 Згідно з даними за березень 2025 року, кількість туристів із ключових країн зменшилася:

з Великої Британії — на 15% ;

з Німеччини — на 28% ;

з Південної Кореї — на 15% ;

з інших провідних ринків — на 24–33%.

Особливо гостро наслідки падіння туристичних доходів відчувають великі туристичні хаби, серед яких — Нью-Йорк. За прогнозами, місто втратить близько 800 тисяч іноземних туристів, а збитки можуть сягнути $4 мільярди. Також повідомляється про різке зменшення бронювань у прикордонних з Канадою регіонах.

Уряд США розглядає можливість підвищення вартості заявки ESTA (електронної системи дозволу на поїздки без візи) з $21 до $40.

📢 За словами Сімпсон, таке рішення лише поглибить кризу: «Це ще більше відлякає мандрівників».

📌 Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан в економіці, запровадивши масштабні мита проти сотень країн, що також може мати негативний вплив на туризм.

☝️ Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що Європейський Союз у питанні двосторонньої торгівлі «гірший за Китай».