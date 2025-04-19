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США розглядають можливість визнання Криму російським – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
США розглядають можливість визнання Криму російським - ЗМІ

США готові розглянути можливість визнання контролю росії над Кримом у межах «ширшої» мирної угоди. Вона, нібито, має на меті завершення війни в Україні. Про це в п’ятницю, 18 квітня, повідомило агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела, обізнані з перебігом переговорів.

⚠️ Ця потенційна поступка, за даними агентства, є останнім свідченням того, що президент Дональд Трамп прагне якнайшвидше досягти угоди про припинення вогню між Україною та росією.

📢 «Це сталося після того, як він і держсекретар Марко Рубіо заявили, що Америка вийде з переговорного процесу щодо російсько-української війни, якщо одна зі сторін буде все ускладнювати», — пише Bloomberg.

Водночас остаточне рішення про визнання Криму за росією ще не ухвалене, наголошує видання. Один із представників адміністрації Трампа, знайомий із деталями переговорів, відмовився відповідати на запитання журналістів про можливість такого визнання.

❗ Видання нагадує, що міжнародна спільнота офіційно не визнає анексію Криму росією. А потенційна згода США «ризикує підірвати міжнародне право та чинні договори, які забороняють захоплення територій силою».

📌 18 квітня держсекретар США Марко Рубіо під час брифінгу заявив, що ані росія, ані Україна наразі не мають достатніх ресурсів для швидкого завершення конфлікту.

📌 Раніше Рубіо вже заявив, що президент Трамп може найближчим часом відмовитися від прагнення стати посередником між росією та Україною, якщо не побачить реальних перспектив досягнення мирної угоди.

☝️ Також раніше стало відомо, що в Лондоні на тижні є намір схвалити рішення про повне і всеосяжне припинення вогню. Міністр оборони Рустем Умєров передав США, що Україна на 90% підтримує мирний план президента США Дональда Трампа. Наступний хід за росією.

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