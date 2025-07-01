США погодили продаж Ізраїлю систем JDAM на $510 млн

Держдепартамент США надав дозвіл на продаж Ізраїлю систем наведення для високоточних авіаційних боєприпасів JDAM. Загальна вартість угоди становить $510 мільйонів. Про це у понеділок, 1 липня, офіційно повідомило Агентство оборонного співробітництва США (DSCA).

☑️ Згідно з даними DSCA, пакет включає 3845 комплектів систем наведення Joint Direct Attack Munition (JDAM), які призначені для використання з протибункерними бомбами BLU-109, а також 3280 комплектів для бомб MK 82.

📢 У повідомленні відомства наголошується:

«Запропонований продаж посилить можливості Ізраїлю протистояти поточним і майбутнім загрозам, покращуючи його здатність захищати свої кордони, життєво важливу інфраструктуру та населені пункти».

Попри дозвіл з боку Державного департаменту, фінальне рішення щодо реалізації угоди має ухвалити Конгрес США.

☝️ На тлі триваючого збройного протистояння в регіоні, Ізраїль активно зміцнює свою оборону. Як повідомлялося раніше, після візиту до Ізраїлю міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт виступив із пропозицією створити європейський «Кіберкупол». Ініціатива, натхненна ізраїльським досвідом у сфері ППО та кібербезпеки. Особливо під час нещодавньої війни з Іраном.

Також нагадаємо, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху провів термінове засідання кабінету міністрів за участі міністра оборони, начальника Генштабу та голови «Моссаду». За інформацією пресслужби уряду, під час наради прем’єр оголосив, що «Ізраїль досяг усіх цілей операції і навіть більше. Ізраїль усунув подвійну безпосередню екзистенційну загрозу як у ядерній сфері, так і у сфері балістичних ракет».