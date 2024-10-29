Сполучені Штати нададуть Україні 2000 позашляховиків Humvee

Сполучені Штати в рамках нового пакета допомоги нададуть Україні 2000 позашляховиків Humvee (HMMWV). Про це повідомляє Forbes у вівторок, 29 жовтня.

Ця значна кількість позашляховиків Humvee допоможе зміцнити оборону та компенсувати нестачу транспорту на передовій. Завдяки цим автівкам Збройні сили України зможуть активніше просуватися в напрямку позицій російських загарбників, зазначає видання.

Позашляховики Humvee, які за конструкцією нагадують цивільні авто, не потребують складної підготовки перед використанням на фронті. Вони добре вписуються в оборонну стратегію України, оскільки є мобільними та маневреними, що дозволяє ефективно використовувати їх у міських умовах, де танки й артилерія можуть бути обмежені в застосуванні.

Ці позашляховики також можна використовувати для перевезення важкого озброєння або обладнати кулеметами й іншою зброєю для виконання бойових завдань.

Українські підрозділи вже пристосували деякі Humvee як мобільні ремонтні станції, що дозволяє проводити технічне обслуговування бронетехніки в польових умовах.

Крім того, Humvee активно використовуються як платформи для систем ППО, на яких встановлюють зенітні гармати та засоби боротьби з ворожими дронами.

📌 Також у вівторок повідомили про запит України на ракети Tomahawk для посилення оборонних спроможностей України в межах представленого Плану перемоги.