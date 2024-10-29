Україна подала запит на далекобійні крилаті ракети Tomahawk – ЗМІ

Згідно з повідомленням The New York Times, посилаючись на джерела серед американських високопоставлених чиновників, пакет неядерного стримування, оголошений президентом Володимиром Зеленським у рамках “Плану перемоги”, включає можливість надання Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk. Про це стало відомо у вівторок, 29 жовтня.

📢 «Абсолютно нездійсненне прохання, сказав високопоставлений американський чиновник. Tomahawk має дальність 1500 миль (що складає понад 2400 км – ред.). Це в семеро більше за дальність далекобійних ракетних систем ATACMS, які Україна отримала цього року. І Сполучені Штати відправили лише обмежену кількість таких систем, заявили високопоставлені американські чиновники», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що Київ не надав Вашингтону чіткого обґрунтування щодо планованого використання далекобійної зброї. Відомо, що перелік цілей на території росії суттєво перевищує можливу кількість ракет, які союзники або ж США могли б надати. При цьому, не наражаючи на ризик ракети, призначені для потенційних проблем на Близькому Сході та в Азії.

Окрім цього, чотири американські чиновники зазначили виданню, що Зеленський був приголомшений, коли президент США Джо Байден відмовив йому у використанні американських ракет великої дальності для ударів углиб росії під час зустрічі у Вашингтоні у вересні.

📢 «У минулому Байден зазвичай поступався після початкової відмови від прохань України про постачання такої зброї, як танки Abrams, винищувачі F-16 і ATACMS», – зазначає видання.

☝️ Нагадаємо, що 16 жовтня Зеленський оприлюднив «План перемоги». Він складається з п’яти основних пунктів та трьох закритих додатків, зокрема, перший пункт передбачає швидке запрошення України до НАТО.