Субота, 20 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

SpaceX підтримала Cybertruck великим замовленням у Tesla

Денис Молотов
SpaceX підтримала Cybertruck великим замовленням у Tesla

Компанія SpaceX, що також належить Ілону Маску, закупила у Tesla велику партію електричних пікапів Cybertruck, намагаючись частково компенсувати слабкі продажі цієї моделі. Про це повідомляє Electrek із посиланням на джерела, обізнані з деталями угоди. За їхніми даними, загальна вартість придбаних автомобілів може перевищувати 100 мільйонів доларів.

Tesla офіційно не розкриває окрему статистику продажів Cybertruck, об’єднуючи показники цієї моделі з флагманськими Model S та Model X. Водночас аналітики та галузеві експерти вказують, що електропікап не виправдав комерційних очікувань. Попри понад мільйон попередніх бронювань до старту серійного виробництва, за більш ніж два роки Tesla, за різними оцінками, змогла конвертувати в реальні замовлення лише близько 60 тисяч із них.

На цьому тлі SpaceX фактично стала внутрішнім покупцем, який підтримав модель. За інформацією Electrek, компанія вже придбала понад тисячу Cybertruck, а в перспективі може розширити автопарк приблизно до двох тисяч машин. Сотні електропікапів уже помічали на об’єктах SpaceX у південному Техасі, де вони використовуються для внутрішніх потреб компанії.

З урахуванням базової вартості Cybertruck у 80 тисяч доларів, сукупний обсяг угоди може коливатися в межах від 80 до 160 мільйонів доларів. Для Tesla така закупівля стала відчутною фінансовою підтримкою наприкінці року. Особливо, з огляду на завершення дії державних стимулів для електромобілів у США наприкінці третього кварталу. Це негативно вплинуло на продажі на одному з ключових для компанії ринків.

☝️ Нагадаємо, Tesla продовжує втрачати ринкові позиції в Європі на тлі зростання конкуренції та зниження попиту на окремі моделі.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Пам’ятники Булгакову, Ахматовій і Глінці демонтують у Києві

СУСПІЛЬСТВО

Кількість боїв на фронті за добу різко зросла, Покровський напрямок – найгарячіший: карта від Генштабу

ПОДІЇ

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

ВАЖЛИВО

Трамп підписав оборонний бюджет США із допомогою Україні

ВАЖЛИВО

Фінансування України та активи рф: Зеленський уже м

ВАЖЛИВО

До суду передано справу «ексміністерки економічного розвитку лнр»

КРИМІНАЛ

путін схвалив вилучення житла українців на окупованих територіях

СУСПІЛЬСТВО

Новий раунд переговорів України та США за участі ЄС

ВАЖЛИВО

Викрито схему постачання тютюну для підпільної фабрики

КРИМІНАЛ

Прем’єр Португалії здійснив свій перший візит до Києва

ВАЖЛИВО

Угорщина заблокувала щорічну заяву ЄС щодо розширення

ВАЖЛИВО

У Берліні завершився другий раунд переговорів між Україною та США

ВАЖЛИВО

ССО уразили позиції РСЗВ та скупчення особового складу рф

ВІЙНА

Дружина Шабуніна заявила, що його інтимні фото лише для неї

СУСПІЛЬСТВО

Фейк: Відео Зеленського з-під Куп’янська знято на хромакеї

СТОПФЕЙК
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ