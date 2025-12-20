SpaceX підтримала Cybertruck великим замовленням у Tesla

Компанія SpaceX, що також належить Ілону Маску, закупила у Tesla велику партію електричних пікапів Cybertruck, намагаючись частково компенсувати слабкі продажі цієї моделі. Про це повідомляє Electrek із посиланням на джерела, обізнані з деталями угоди. За їхніми даними, загальна вартість придбаних автомобілів може перевищувати 100 мільйонів доларів.

Tesla офіційно не розкриває окрему статистику продажів Cybertruck, об’єднуючи показники цієї моделі з флагманськими Model S та Model X. Водночас аналітики та галузеві експерти вказують, що електропікап не виправдав комерційних очікувань. Попри понад мільйон попередніх бронювань до старту серійного виробництва, за більш ніж два роки Tesla, за різними оцінками, змогла конвертувати в реальні замовлення лише близько 60 тисяч із них.

На цьому тлі SpaceX фактично стала внутрішнім покупцем, який підтримав модель. За інформацією Electrek, компанія вже придбала понад тисячу Cybertruck, а в перспективі може розширити автопарк приблизно до двох тисяч машин. Сотні електропікапів уже помічали на об’єктах SpaceX у південному Техасі, де вони використовуються для внутрішніх потреб компанії.

З урахуванням базової вартості Cybertruck у 80 тисяч доларів, сукупний обсяг угоди може коливатися в межах від 80 до 160 мільйонів доларів. Для Tesla така закупівля стала відчутною фінансовою підтримкою наприкінці року. Особливо, з огляду на завершення дії державних стимулів для електромобілів у США наприкінці третього кварталу. Це негативно вплинуло на продажі на одному з ключових для компанії ринків.

☝️ Нагадаємо, Tesla продовжує втрачати ринкові позиції в Європі на тлі зростання конкуренції та зниження попиту на окремі моделі.