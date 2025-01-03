Смерть чоловіка у лікарні після конфлікту в Сумському ТЦК та СП

У Сумах на території міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) сталася бійка між двома чоловіками, які не мають стосунку до персоналу установи. Як повідомили в ТЦК та поліції Сумщини, конфлікт завершився трагічно: один з учасників отримав тяжкі тілесні ушкодження та згодом помер у лікарні.

Інший чоловік, який брав участь у бійці, затриманий. Йому вже повідомлено про підозру відповідно до ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України. Правоохоронці фіксують усі обставини трагічної події, а слідство продовжується.

За інформацією ТЦК, бійка дійсно сталася на їхній території, однак обидва чоловіки не є співробітниками центру комплектування. Чергова зміна викликала швидку допомогу одразу після початку інциденту.

Поліція Сумської області підтвердила факт бійки у своєму офіційному телеграм-каналі обласного управління національної поліції. Усі записи з камер відеоспостереження були надані слідчим, а персонал ТЦК активно сприяє розслідуванню.

📌 Раніше, 28 грудня, на одному з блокпостів Київської області також стався інцидент за участю представників ТЦК. Конфлікт виник під час перевірки військово-облікових документів.

📌 Ще один резонансний випадок мав місце 26 грудня, коли в соцмережах з’явилося відео: чоловік, попри серйозні травми голови, намагався втекти, вистрибуючи з військового автомобіля.,

☝️ Також нагадаємо, що у мережі з’явилося відео, на якому в місті Вишгород Київської області зафіксовано резонансну ситуацію за участі осіб у військовій та поліцейській формі, схожих на представників територіального центру комплектування (ТЦК) та правоохоронців. Як видно на записі, вони намагалися змусити чоловіка залишити автомобіль, використовуючи газовий балончик