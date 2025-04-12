Смартфони та електроніка звільнені від мит Трампа

Смартфони, комп’ютери та інші електронні пристрої більше не підпадають під запроваджені раніше мита Трампа. Про це йдеться в новому розпорядженні Митної та прикордонної служби США, на яке посилається телеканал CNBC.

Окрім цього, звільнення від тарифів поширюється також на інші компоненти електроніки, зокрема:

напівпровідники;

сонячні панелі;

плоскі телевізійні дисплеї;

флешнакопичувачі;

карти пам’яті;

накопичувачі для зберігання даних.

📱📡 Це рішення було ухвалене після того, як адміністрація Трампа запровадила 125% тарифи на китайську продукцію, що могло суттєво вдарити по американських технологічних компаніях. Насамперед — Apple, яка виробляє більшість своїх пристроїв, зокрема iPhone, саме в Китаї.

📉 Як повідомляється, нові мита негативно позначилися навіть на самому Дональді Трампі. За даними, його статки зменшилися на $500 млн, і наразі оцінюються в $4,2 млрд замість попередніх $4,7 млрд.

Мита Трампа були спрямовані на зменшення залежності США від імпорту з Китаю, однак викликали гостру критику з боку бізнесу — особливо в галузі високих технологій.

📝 Тепер, з новим розпорядженням митної служби, частину економічного тиску на технологічні компанії знято. Ситуація динамічно розвивається, тому прогнозованість цінової та торговельної політики на довгострокову перспективу наразі відсутня.

☝️ Нагадаємо, раніше стало відомо, що за короткий проміжок часу акції Apple впали на 19%, з них лише у понеділок, 7 квітня, – на 3,7%. Про це повідомляв телеканал CNBC, підкреслюючи, що головною причиною стало запровадження нових мит з боку Дональда Трампа.