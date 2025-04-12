Неділя, 13 Квітня, 2025
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Смартфони та електроніка звільнені від мит Трампа

Денис Молотов
Денис Молотов
Смартфони та електроніка звільнені від мит Трампа

Смартфони, комп’ютери та інші електронні пристрої більше не підпадають під запроваджені раніше мита Трампа. Про це йдеться в новому розпорядженні Митної та прикордонної служби США, на яке посилається телеканал CNBC.

Окрім цього, звільнення від тарифів поширюється також на інші компоненти електроніки, зокрема:

  • напівпровідники;
  • сонячні панелі;
  • плоскі телевізійні дисплеї;
  • флешнакопичувачі;
  • карти пам’яті;
  • накопичувачі для зберігання даних.

📱📡 Це рішення було ухвалене після того, як адміністрація Трампа запровадила 125% тарифи на китайську продукцію, що могло суттєво вдарити по американських технологічних компаніях. Насамперед — Apple, яка виробляє більшість своїх пристроїв, зокрема iPhone, саме в Китаї.

📉 Як повідомляється, нові мита негативно позначилися навіть на самому Дональді Трампі. За даними, його статки зменшилися на $500 млн, і наразі оцінюються в $4,2 млрд замість попередніх $4,7 млрд.

Мита Трампа були спрямовані на зменшення залежності США від імпорту з Китаю, однак викликали гостру критику з боку бізнесу — особливо в галузі високих технологій.

📝 Тепер, з новим розпорядженням митної служби, частину економічного тиску на технологічні компанії знято. Ситуація динамічно розвивається, тому прогнозованість цінової та торговельної політики на довгострокову перспективу наразі відсутня.

☝️ Нагадаємо, раніше стало відомо, що за короткий проміжок часу акції Apple впали на 19%, з них лише у понеділок, 7 квітня, – на 3,7%. Про це повідомляв телеканал CNBC, підкреслюючи, що головною причиною стало запровадження нових мит з боку Дональда Трампа.

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