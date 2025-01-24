Словаччинна масово протестує проти уряду Фіцо

У п’ятницю ввечері, 24 січня, у різних містах Словаччини розпочалися масштабні акції протесту проти політики чинного уряду на чолі з прем’єр-міністром Робертом Фіцо. Учасники мітингів виступили під гаслом: «Словаччина — це Європа». Про це інформує місцеве видання Aktuality.

Організацією цих протестів проти уряду Фіцо займається місцева ініціатива «Мир Україні» разом із низкою опозиційних партій. Аналогічні акції відбулися одночасно й у Польщі, Німеччині, Чехії та Ірландії.

Поліція забезпечує громадський порядок і закликає дотримуватися інструкцій правоохоронців, зберігати спокій і проявляти взаємоповагу під час масових заходів.

У багатьох словацьких містах кількість учасників протестів сягнула кількох тисяч людей. Зокрема, в місті Кошице журналісти нарахували близько 15 тисяч протестувальників.

Водночас у деяких населених пунктах анонсували контракції під гаслом: «Словаччина — не Україна». Однак такі зібрання виявилися значно менш масштабними. Наприклад, у Братиславі на подібну акцію прийшло лише 40 осіб.

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☝️ Нагадаємо, група фахівців у галузі психіатрії та психології звернулася до прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з відкритим листом, у якому висловила занепокоєння його емоційним і психологічним станом. У своєму зверненні експерти рекомендували йому скоригувати політичну поведінку або навіть відмовитися від активної політичної діяльності.

👉 Також раніше було повідомлено, що опозиційні сили Словаччини виступили з ініціативою висловити вотум недовіри уряду Роберта Фіцо, подавши відповідну пропозицію до парламенту.