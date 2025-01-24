Субота, 25 Січня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВОПОЛІТИКА

Словаччинна масово протестує проти уряду Фіцо

Денис Молотов
Денис Молотов
Словаччинна масово протестує проти уряду Фіцо
Вид зверху під час антиурядового мітингу «Словаччина — Європа» на майдані Свободи у Братиславі 24 січня 2025 року.

У п’ятницю ввечері, 24 січня, у різних містах Словаччини розпочалися масштабні акції протесту проти політики чинного уряду на чолі з прем’єр-міністром Робертом Фіцо. Учасники мітингів виступили під гаслом: «Словаччина — це Європа». Про це інформує місцеве видання Aktuality.

Організацією цих протестів проти уряду Фіцо займається місцева ініціатива «Мир Україні» разом із низкою опозиційних партій. Аналогічні акції відбулися одночасно й у Польщі, Німеччині, Чехії та Ірландії.

Поліція забезпечує громадський порядок і закликає дотримуватися інструкцій правоохоронців, зберігати спокій і проявляти взаємоповагу під час масових заходів.

У багатьох словацьких містах кількість учасників протестів сягнула кількох тисяч людей. Зокрема, в місті Кошице журналісти нарахували близько 15 тисяч протестувальників.

Водночас у деяких населених пунктах анонсували контракції під гаслом: «Словаччина — не Україна». Однак такі зібрання виявилися значно менш масштабними. Наприклад, у Братиславі на подібну акцію прийшло лише 40 осіб.

☝️ Нагадаємо, група фахівців у галузі психіатрії та психології звернулася до прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з відкритим листом, у якому висловила занепокоєння його емоційним і психологічним станом. У своєму зверненні експерти рекомендували йому скоригувати політичну поведінку або навіть відмовитися від активної політичної діяльності.

👉 Також раніше було повідомлено, що опозиційні сили Словаччини виступили з ініціативою висловити вотум недовіри уряду Роберта Фіцо, подавши відповідну пропозицію до парламенту.

Попередня стаття
До України вдалось повернути тіла 757 полеглих Захисників
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

190 бойових зіткнень за добу: де окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ

ПОДІЇ

Фейк: Губернатор Флориди висміяв українського олігарха, який пожертвував гроші постраждалим від пожеж у Лос-Анджелесі

СТОПФЕЙК

Харків під черговою атакою російських ударних дронів

ВІЙНА

Міський голова Ірпеня опинився під вартою, суд призначив заставу

КОРДОН

Скандал із закупівлями зброї: Умєров знайшов винних – звільняє заступника та змінює керівництво оборонних закупівель

ПОДІЇ

З навчань у Франції 155-ї бригади втекли чоловіки, які вже намагались втекти з України – ДБР

ВІЙНА

На фронті відбулося 117 бойових зіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Трамп підписав указ щодо розробки нових правил регулювання криптовалют

ТЕХНОЛОГІЇ

Розслідування падіння ІЛ-76 над бєлгородом: факт перебування полонених на борту залишається непідтвердженим – МІПЛ

ПОДІЇ

До України вдалось повернути тіла 757 полеглих Захисників

ВАЖЛИВО
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип