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Слов’янськ під обстрілом: пошкоджено школи та будинки, є поранені

Денис Молотов
Денис Молотов
Слов’янськ під обстрілом: пошкоджено школи та будинки, є поранені

У ніч проти 7 липня російські війська завдали удару по місту Слов’янськ у Донецькій області. Внаслідок обстрілу Слов’янська є поранені та значні руйнування інфраструктури. Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації (МВА) Вадим Лях.

📢 «Є влучання в мікрорайонах Залізничний та Хімік. Пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки, а також дві школи», — зазначив посадовець.

🔥 За даними ДСНС Донеччини, внаслідок нічної атаки сталася велика пожежа в адміністративній будівлі у Слов’янську. Займання охопило понад 1000 м², ліквідація тривала понад вісім годин.

Також вогнеборці за останню добу загасили дев’ять пожеж, спричинених російськими обстрілами. У Костянтинівці надзвичайники приборкали займання в адміністративній будівлі та в багатоповерхівці, де горіли речі та меблі.

У селі Куроїдівка Краматорського району через обстріл вигоріло 10 гектарів пшениці, однак вогнеборцям вдалося не допустити поширення пожежі на сусідні поля.

🏠 Інші випадки займання зафіксовані у приватному житловому секторі Святогірська, селища Олександрівка, сіл Райське та Голубівка. Усі пожежі ліквідовані.

☝️ Нагадаємо, вночі 7 липня росія також атакувала Одесу — загинула одна людина, пошкоджено цивільні об’єкти. У Харкові внаслідок ударів по багатоповерхівках постраждали понад 30 людей.

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