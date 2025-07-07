Дрони рф атакували Одесу: є загиблий, масові руйнування

Внаслідок нічної атаки дронів на Одесу, яку здійснили російські окупаційні війська, загинула одна людина, пошкоджено низку об’єктів цивільної інфраструктури. Про це вранці в понеділок, 8 липня, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

📢 «Вночі росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок удару сталося займання приміщення для охорони біля новобудови. На жаль, один охоронець загинув», — написав очільник ОВА.

☝️ За словами Кіпера, попри роботу сил протиповітряної оборони, внаслідок атаки зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури, зокрема станції технічного обслуговування (СТО) та легкових автомобілів. На місцях працюють екстрені служби.

🚒 Деталі удару оприлюднила також ДСНС України. У повідомленні йдеться, що внаслідок ворожого обстрілу зруйновано 10 гаражів, пошкоджено адміністративну будівлю на території СТО та будівельні вагончики.

📢 «Внаслідок атаки руйнувань зазнали 10 гаражних приміщень, адміністративна будівля на території станції технічного обслуговування та будівельні вагончики. На місцях спалахнули пожежі, вогнем знищено легкові, вантажні автомобілі та автобус. За попередньою інформацією загинула 1 людина», – повідомили рятувальники ДСНС.

Нагадаємо, у ніч на 8 липня у місті лунали вибухи, в соціальних мережах з’явилися повідомлення про пожежі та задимлення в окремих районах Одеси.

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💥 У цю ж ніч росіяни обстріляли Харків: у двох районах після влучань дронів сталися займання в багатоквартирних будинках. Постраждали щонайменше 30 людей, зокрема діти.