Схоф: на Трампа дуже очікують в Гаазі 24–25 червня

Президент США Дональд Трамп запевнив, що прибуде до Гааги для участі в саміті НАТО, який заплановано на 24–25 червня. Про це в п’ятницю, 23 травня, повідомив прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф, передає Bloomberg.

Схоф провів телефонну розмову з американським лідером, під час якої Трамп підтвердив свою участь у заході.

📢 «Його присутність буде дуже важливою», — наголосив прем’єр Нідерландів, додавши, що організатори саміту, зокрема новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте, ще на етапі підготовки розраховували на приїзд президента США.

Попри те, що офіційна мета візиту Трампа наразі не оголошена, у ЗМІ зазначають, що він долучиться до ключових обговорень, які відбудуться в рамках саміту у Гаазі.

Захід заплановано на 24–25 червня, і передбачає участь лідерів країн-членів Альянсу.

🔎 Раніше влада Нідерландів заявила про бажання бачити серед гостей шостого президента України Володимира Зеленського, однак з боку Вашингтона пролунали заперечення. Американська сторона пізніше спростувала, що виступала проти присутності Зеленського.

У свою чергу генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що остаточна програма саміту ще не затверджена. Тож участь Зеленського поки залишається під питанням.

За словами Рютте, серед ключових тем саміту обговорюватиметься питання суттєвого підвищення обов’язкових військових витрат країн-членів. Йдеться про збільшення мінімального рівня з нинішніх 2% до орієнтовно 5% ВВП. Станом на зараз, лише 23 з 32 держав НАТО досягли діючого мінімуму.