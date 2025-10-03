Сіверськодонецька громада у 2025 році спрямувала 130 млн грн на потреби оборони

Від початку 2025 року Сіверськодонецька громада спрямувала на підтримку Сил безпеки та оборони близько 130 мільйонів гривень. Таку інформацію оприлюднила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА). Зазначено, що ці кошти були виділені у вигляді субвенцій та дотацій з місцевого бюджету.

Фінансування розподілялося протягом року рівномірно. У I кварталі видатки становили 26,5 млн грн (26 512,6 тис.), в II кварталі – 47,9 млн грн (47 883,0 тис.), у липні громада виділила ще 14 млн грн (14 000,0 тис.), а вже в серпні була перерахована дотація у розмірі понад 48 млн грн (48 021 685).

☝️ Важливим елементом стало коригування Комплексної програми підтримки Захисників та Захисниць України, а також їхніх сімей на 2025 рік. Внаслідок внесених змін загальний обсяг фінансування збільшено до 23,18 млн грн (23 180,0 тис.), що дозволяє посилити соціальну допомогу різним категоріям оборонців та їхніх родин.

📊 Протягом року вже здійснено виплати:

230 учасникам бойових дій – загалом 3,45 млн грн ;

– загалом ; 12 сім’ям загиблих Захисників та Захисниць України – 180 тис. грн ;

– ; 13 дітям загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України – 116 тис. грн ;

– ; 101 особі, що мобілізувалася чи добровільно вступила до лав Сил оборони України – 2,74 млн грн ;

– ; 60 військовим, які отримали поранення і продовжують службу – 1,5 млн грн ;

– ; 15 оборонцям, яким встановлено інвалідність після поранення – 375 тис. грн ;

– ; 5 військовим, що під час служби втратили кінцівки – 150 тис. грн ;

– ; 8 особам, звільненим з полону – 160 тис. грн ;

– ; 9 непрацездатним батькам загиблих Захисників і Захисниць – 45 тис. грн ;

– ; 36 військовослужбовцям на період відпустки – 1,08 млн грн.

Крім безпосередньої матеріальної підтримки військових, Сіверськодонецька громада інвестує і в розвиток ветеранського (з-поміж учасників АТО/ООС, Захисників/Захисниць України) та членів їхніх сімей на створення власного підприємництва.

У межах Комплексної програми допомоги ветеранам та членам їхніх родин на створення або відновлення бізнесу у 2025 році виділено:

149,3 тис. грн – одному ветерану для започаткування власної справи;

– одному ветерану для започаткування власної справи; 402,1 тис. грн – трьом членам сімей ветеранів для реалізації проєктів з розвитку чи відновлення бізнесу.

1 з 3

Таким чином, фінансова політика громади охоплює як масштабні оборонні витрати, так і цільову допомогу для конкретних категорій військових і їхніх близьких. Підтримка, що надається у грошовій формі, демонструє системність підходу та прагнення забезпечити соціальну стабільність.

👉 Також нагадаємо, що Луганщина у 2025 році суттєво збільшила фінансування на підтримку Сил оборони України. Загальний обсяг коштів, закладений у місцевих бюджетах та програмах для армії, становить 879,8 мільйона гривень.