Понеділок, 28 Квітня, 2025
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Шанс для дітей із кризових родин: у парламенті презентували законопроєкт про наставництво

"Іноді дитині достатньо однієї людини, щоб не збитися з курсу. Не супергероя. Просто когось, хто скаже: Я поруч. І в тебе все вийде!" - Олена Шуляк

Сергій Фоменко
Сергій Фоменко
Олена Шуляк: Ветеранам після війни необхідно дати змогу надавати військові послуги за кордоном
Олена Шуляк

У Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт, що передбачає системне впровадження інституту наставництва для дітей. Ініціаторами виступили народні депутати від партії “Слуга Народу”.

“Іноді дитині достатньо однієї людини, щоб не збитися з курсу. Не супергероя. Просто когось, хто скаже: “Я поруч. І в тебе все вийде!”. Саме так працює наставництво – коли хтось із досвідом бере за руку того, хто лише починає свій шлях. І нарешті в Україні з’являються чіткі правила для тих, хто хоче бути поруч із дитиною не з обов’язку, а з віри в неї”, – пояснює голова партії “Слуга Народу”, народний депутат Олена Шуляк.

Наставником можна буде стати, як говорять у політичній силі, не лише для вихованця інтернату, а й для підлітка з прийомної родини, кризової сім’ї або навіть молодої людини, яка вже досягла повноліття, але ще потребує підтримки.

Вперше в українському законодавстві також пропонується запровадити формат корпоративного наставництва. Бізнес зможе розробляти менторські програми з професійної орієнтації, соціальної адаптації та підготовки до самостійного життя.

“Це не просто норма в законі – це шанс для кожної дитини мати поруч надійного дорослого. Я вдячна усім, хто долучився до створення цієї ініціативи, зокрема партійному руху “ЗеЖінки” та моїй колезі Тетяні Скрипці”, – зазначає Шуляк.

Документ уже направлено до профільного парламентського комітету. У партії “Слуга Народу” підкреслюють: це ще один крок до країни, де кожна дитина не залишається наодинці.

Нагадаємо, раніше у партії “Слуга Народу” повідомляли, що цього року 1600 ветеранів отримають від держави кошти на власне житло на суму майже 4 млрд грн. В середньому на одну оселю виділяється близько 2,5 млн грн.

 

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