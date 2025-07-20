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Шахеди над Україною: масована атака з чотирьох напрямків

Денис Молотов
Денис Молотов
Шахеди над Україною: масована атака з чотирьох напрямків

У ніч проти 20 липня, починаючи з 20:00 попереднього дня, росія здійснила черговий масований повітряний удар по території України за допомогою 57 ударних безпілотників. Основу атаки становили дрони типу «Shahed», а також безпілотники-імітатори інших модифікацій. У Повітряних силах ЗСУ зазначають, що атака велася одразу з кількох напрямків: Орел, Курськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.

Під удар потрапили як прифронтові регіони, так і міста в глибині країни. Зафіксовано ворожу активність у Запорізькій, Донецькій, Харківській, Сумській та Дніпропетровській областях. У деяких районах пошкоджено житлову інфраструктуру, зафіксовано щонайменше кілька пожеж та поранених серед мирного населення.

Українські сили протиповітряної оборони (ППО) активно протидіяли повітряній загрозі. До відбиття атаки залучалися зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи (МВГ), підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), а також системи безпілотного перехоплення.

Шахеди над Україною: масована атака з чотирьох напрямківЗа попередньою інформацією, станом на 9:00 ранку вдалося збити щонайменше 18 «шахедів» і ще 7 було подавлено або втрачено локаційно внаслідок РЕБ.

Втім, наслідки атаки залишаються суттєвими: зафіксовано влучання 32 безпілотників у щонайменше 10 різних локаціях. Уламки збитих дронів впали ще на 6 локаціях. Збитки уточнюються, інформація про постраждалих оновлюється.

Повітряні сили повідомляли про нову хвилю дронів, які рухались з північно-східного напрямку. Повітряна тривога в низці регіонів залишалась актуальною.

☝️ Нагадаємо, цієї ж ночі у місті Ізюм Харківської області внаслідок обстрілу було пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, щонайменше двоє людей отримали поранення. Запоріжжя також опинилося під масованим ударом — відомо про руйнування приватного сектору та масштабні пожежі.

👉 Також у ніч на суботу, 19 липня, російські війська знову здійснили масштабну повітряну атаку по території України. Загалом агресор застосував 379 засобів повітряного ураження різного типу, переважно дрони-камікадзе та ракети.

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