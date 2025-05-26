Shahed із ШІ та Telegram: російські дрони змінюють тактику

Українські інженери виявили всередині збитого російського дрона «Shahed» записку, в якій йшлося про застосування нового алгоритму управління із залученням штучного інтелекту (ШІ) та Telegram-ботів. Про це повідомляє The Economist.

Згідно з публікацією, оновлені «Shahed» здатні обходити українську протидронову оборону. Вони більше не залежать від GPS-навігації, майже не піддаються впливу систем радіоелектронної боротьби, а для зв’язку використовують українські мобільні мережі.

Полковник Денис Смажний підтвердив, що ці дрони маневрують на висоті 2000–2500 метрів, уникаючи дій мобільних зенітних груп та малокаліберного озброєння.

У відповідь українська армія змушена залучати винищувачі, гелікоптери та дрони-перехоплювачі, щоб нейтралізувати нову загрозу.

☝️ Водночас, до 95% російсько-іранських дронів-камікадзе Сили оборони продовжують успішно знищувати. Однак залишкові 5% завдають значної шкоди інфраструктурі та об’єктам.

Поширену у ЗМІ інформацію прокоментував керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, зазначивши, що така форма керування не є новою:

📢 «Щодо дистанційного керування – деякі шахеди ще з минулого року так керуються, на них камери встановлювали і керували дистанційно. Жодної сенсації – їх збивають», — пояснив він.

Отже, попри технологічне оновлення російських дронів «Shahed», українські ППО та сили оборони адаптуються до нових загроз і продовжують ефективну боротьбу з ними.

☝️ Також нагадаємо, що в ніч на понеділок, 26 травня, російські окупаційні війська завдали масованого повітряного удару по території України. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, агресор випустив дев’ять крилатих ракет і задіяв 355 ударних безпілотників різних типів. Це другий поспіль абсолютний рекорд за кількістю дронів у межах однієї атаки.