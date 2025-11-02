Повідомлено про підозру посадовцям окупаційної «луганської митниці»

Служба безпеки України задокументувала злочинну діяльність трьох колаборантів Луганщини, які співпрацюють із загарбниками в окупаційній «митниці рф» та сприяють наповненню бюджету держави-агресора. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За матеріалами слідства, усі троє почали працювати на ворога ще до початку повномасштабного вторгнення. Нині вони обіймають «посади» у підрозділах так званої «луганської митниці».

У жовтні 2022 року окупанти підпорядкували цю структуру «південному митному управлінню федеральної митної служби рф», після чого колаборанти активно впроваджують російські «митні» порядки на захопленій території.

📢 Одному з фігурантів, мешканцю Луганська, повідомлено про підозру: наприкінці 2022 року він очолив «Старобільський митний пост», створений загарбниками одразу після окупації міста. Через цей псевдопідрозділ ворог організовував незаконне вивезення з Луганщини викраденої сільгосппродукції, промислового обладнання та іншого майна, прикриваючись «експортно-імпортними операціями».

☝️ Встановлено, що ще у 2014 році цей чоловік брав участь у незаконних збройних формуваннях так званої «лнр». А згодом зрадник служив окупантам у складі «державного митного комітету» псевдореспубліки.

Крім нього, підозру від СБУ отримали дві посадовиці окупаційної «луганської митниці» — керівниця «відділу митних процедур і контролю» та «головна державна митна інспекторка» відділу кадрів.

🔹 На підставі зібраних доказів усім трьом повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

📌 Досудове розслідування проводить ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що 34-річного жителя окупованого Луганська засуджено до 15 років ув’язнення з конфіскацією усього майна. Його визнано винним у державній зраді та колабораційній діяльності.