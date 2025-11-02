Неділя, 2 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛЛУГАНЩИНА

Повідомлено про підозру посадовцям окупаційної «луганської митниці»

Денис Молотов
Денис Молотов
Повідомлено про підозру посадовцям окупаційної «луганської митниці»

Служба безпеки України задокументувала злочинну діяльність трьох колаборантів Луганщини, які співпрацюють із загарбниками в окупаційній «митниці рф» та сприяють наповненню бюджету держави-агресора. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За матеріалами слідства, усі троє почали працювати на ворога ще до початку повномасштабного вторгнення. Нині вони обіймають «посади» у підрозділах так званої «луганської митниці».

У жовтні 2022 року окупанти підпорядкували цю структуру «південному митному управлінню федеральної митної служби рф», після чого колаборанти активно впроваджують російські «митні» порядки на захопленій території.

📢 Одному з фігурантів, мешканцю Луганська, повідомлено про підозру: наприкінці 2022 року він очолив «Старобільський митний пост», створений загарбниками одразу після окупації міста. Через цей псевдопідрозділ ворог організовував незаконне вивезення з Луганщини викраденої сільгосппродукції, промислового обладнання та іншого майна, прикриваючись «експортно-імпортними операціями».

☝️ Встановлено, що ще у 2014 році цей чоловік брав участь у незаконних збройних формуваннях так званої «лнр». А згодом зрадник служив окупантам у складі «державного митного комітету» псевдореспубліки.

Повідомлено про підозру посадовцям окупаційної «луганської митниці» Крім нього, підозру від СБУ отримали дві посадовиці окупаційної «луганської митниці» — керівниця «відділу митних процедур і контролю» та «головна державна митна інспекторка» відділу кадрів.

🔹 На підставі зібраних доказів усім трьом повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу Україниколабораційна діяльність.
Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

📌 Досудове розслідування проводить ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що 34-річного жителя окупованого Луганська засуджено до 15 років ув’язнення з конфіскацією усього майна. Його визнано винним у державній зраді та колабораційній діяльності.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

В Україні діють погодинні відключення електроенергії

ВАЖЛИВО

Через удари рф знеструмлено одну область, ще три – частково

ВАЖЛИВО

569 медзакладів надають безкоштовну та дієву реабілітацію для ветеранів і ветеранок

ВЛАДА

Ворог обстріляв критичну інфраструктуру на Чернігівщині: є пошкодження

ВІЙНА

Зеленський анонсував план припинення вогню

ВАЖЛИВО

У Сенаті США готують слухання щодо викрадення українських дітей росією

ПОЛІТИКА

Коли потрібно міняти амортизатори на BMW: ознаки зносу

СУСПІЛЬСТВО

У Дніпрі посилили вирок чоловіку, який убив підлітка на дитячому майданчику

КРИМІНАЛ

росія всьоме за жовтень атакувала газову інфраструктуру України

ВАЖЛИВО

Україна веде переговори про постачання 250 бойових літаків — Зеленський

ВАЖЛИВО

Фейк: Україна залишилася без медикаментів

СТОПФЕЙК

На Дніпропетровщині засуджено злочинця за розбещення власних дітей

КРИМІНАЛ

В Україні стартував опалювальний сезон попри атаки на енергосистему

ВАЖЛИВО

ЦВК зареєструвала нового депутата від партії «Слуга народу»

ВЛАДА

Харків’янин «придбав» дитину за крипту для втечі з України

КОРДОН
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"