СБУ викрила двох «міністрів» окупаційної влади на Луганщині

Служба безпеки України задокументувала чергові факти співпраці з ворогом на тимчасово окупованій території Луганської області. Цього разу йдеться про двох колаборантів, які обіймають керівні посади в так званих «міністерствах» квазіреспубліки. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Один із фігурантів — самопроголошена «міністерка праці та соціальної політики», інший — «заступник міністра будівництва та житлово-комунального господарства лнр».

За інформацією слідства, обидва злочинці – мешканці Луганська, що перейшли на бік рф після початку агресії у 2014 році. З того часу вони беруть участь у створенні й функціонуванні окупаційної вертикалі влади на підконтрольній агресору території.

📅 У червні 2023 року цих осіб «перепризначили» на посадах у межах так званої «реорганізації» окупаційного «уряду» згідно з російським законодавством.

Наразі зловмисники продовжують виконувати керівні функції у так званих «міністерствах», взаємодіють із російськими «кураторами» та залучені до розподілу бюджетних коштів, які кремль спрямовує на підтримку діяльності псевдоадміністрації на Луганщині.

⚖️ За результатами розслідування, СБУ повідомила обом особам про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність.

Слідчі дії тривають. Правоохоронці вживають заходів для притягнення обох фігурантів до відповідальності.

🔎 Досудове розслідування здійснюється Головним управлінням СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

☝️ Також нагадаємо, що дві колаборантки, які пішли на співпрацю з окупантами у Старобільському районі Луганської області, засуджені за матеріалами Служби безпеки України.