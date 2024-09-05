Санкції проти 73 логістичних і авіакомпаній ввела Україна за сприяння агресії рф

2 вересня шостий президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони щодо введення санкцій проти 175 компаній та фізичних осіб на термін 10 років. З них 73 – це логістичні та авіаційні компанії, що займаються перевезенням на росію зброї, військової техніки, товарів під санкціями, а також компонентів для російського ВПК, що надходять з Ірану та Північної Кореї. Про важливі санкції повідомила Ради економічної безпеки України.

Серед них – Aerostan Airlines LLC, найбільший вантажний авіаперевізник Киргизстану. За інформацією громадської організації «Рада економічної безпеки України», літаки цієї компанії регулярно доставляли вантажі різного призначення. Вони могли бути використані для військових потреб рф. Зокрема електроніку, авіаційні та автомобільні запчастини, виробниче обладнання, камери та пристрої для дистанційного керування безпілотниками (БпЛА).

За час повномасштабної війни росії проти України, компанія Aerostan Airlines здійснила десятки рейсів із Шарджі (ОАЕ) до москви. Рейси відбувались транзитом через киргизький аеропорт Манас. Лише з червня по вересень 2023 року її літаки перевезли на росію понад 400 тонн вантажу. Aerostan Airlines співпрацювала з імпортерами, які систематично допомагають росії обходити міжнародні санкції.

Компанія також транспортувала авіаційне обладнання для російського підприємства «Фастейр Інтернешнл». Це підприємство обслуговує авіакомпанію «побєда», що перебуває під санкціями США та України.

У середині вересня 2023 року літаки Aerostan Airlines доставили на росію верстати, виготовлені в ЄС та Азії. Їх отримала компанія ООО «Гровер Інтернешнл». Ця компанія раніше передавала індійське обладнання заводу НВП «ІСКРА», що є частиною російського оборонного комплексу.

📢 «Aerostan Airlines є прикладом дружніх до росії компанії, що активно сприяє підтримці російської економіки та військового потенціалу, але досі не підпадала під санкції. Це не фіктивна компанія, а велике підприємство та бізнес з міжнародною діяльністю. Українські санкції та їх координація із західними партнерами можуть суттєво обмежити таку діяльність. Це сигнал для інших логістичних та транспортних компаній, які продовжують співпрацю з росією», – заявив старший радник Ради економічної безпеки України Денис Гутик.

У листопаді 2023 року Aerostan Airlines доставила в Шереметьєво перхлорат магнію, виготовлений американською компанією American Alpha Resources, який використовується у виробництві вибухівки. Той же рейс також привіз з’єднувальні пристрої вагою 2375 кг для групи «ІТЕЛМА», яка постачала електроніку компаніям російського оборонного комплексу, таким як «КамАЗ» та «ГЛОНАСС».