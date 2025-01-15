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Російський ракетний удар: пошкоджено енергетичну інфраструктуру Львівщини

Денис Молотов
Денис Молотов
Російський ракетний удар: пошкоджено енергетичну інфраструктуру Львівщини

російська федерація здійснила масштабний ракетний удар по Україні в середу, 15 січня, під час якого було атаковано енергетичну інфраструктуру Львівської області. Про це міський голова Львова Андрій Садовий повідомив у Telegram.

📢 «Ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі регіону та України загалом», — зазначив Садовий. Він додав, що у низці областей наразі введено аварійні відключення електроенергії, хоча Львів поки цього уникнув.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький підтвердив, що регіон був атакований крилатими ракетами та безпілотним літальним апаратом.

Під час першої повітряної тривоги, яка тривала з 01:35 до 02:48, ударний безпілотник ворога було знищено силами ППО. На щастя, жертв, постраждалих та руйнувань не зафіксовано.

Ранкова тривога, що тривала з 06:12 до 08:12, супроводжувалася ракетними ударами, в результаті яких постраждали два об’єкти критичної інфраструктури в Дрогобицькому та Стрийському районах. Хоча обійшлося без жертв, були зафіксовані руйнування.

Попри удари, системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі, а запровадження відключень електроенергії наразі не планується.

☝️ Нагадаємо, вранці 15 січня повітряну тривогу оголосили по всій Україні через запуск російськими військовими ракет Х-101 із бомбардувальників ТУ-95МС.

📌 Також раніше було повідомлено, що в ніч проти вівторка в низці міст на росії – Саратові, Енгельсі, Казані, Брянську та Тулі – було завдано ударів по об’єктах військово-промислового комплексу (ВПК).

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