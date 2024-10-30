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ВІЙНА

Російські війська здійснили атаку на Куп’янськ з РСЗВ

Денис Молотов
Денис Молотов
Російські війська здійснили атаку на Куп’янськ з РСЗВ

Російські війська продовжують чинити терор та обстріли Харківщини, спрямовані на цивільне населення. В результаті атаки на Куп’янськ з використанням реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) було поранено двох поліцейських і одну цивільну жінку. Про це повідомила пресслужба Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) у середу, 30 жовтня.

📢 «Російські окупанти здійснили черговий обстріл міста Куп’янськ, застосувавши реактивні системи залпового вогню», — зазначили у повідомленні.

Внаслідок обстрілу пошкоджено поліцейське авто, а також поранено двох правоохоронців. Серед постраждалих — 57-річна жінка, яку було госпіталізовано для отримання медичної допомоги.

📢 Крім того, “Сьогодні близько 16:00 загарбники обстріляли село Кучерівка  Куп’янського району. Внаслідок влучань загинув 42-річний місцевий житель. Ще один чоловік зазнав уламкових поранень та був ушпиталений”, – додали в Харківській ОВА.

☝️ Варто нагадати, що російські війська розташовані на відстані 2,5-3 кілометрів від Куп’янська. Регулярні ворожі удари по місту продовжують руйнувати його інфраструктуру.

📌 Раніше повідомлялося про російські атаки на переправи на річці Оскіл, що ускладнює евакуацію мешканців з Куп’янська та сусідніх населених пунктів.

📌 Також раніше стало відомо, що внаслідок авіаудару російських військових по селищу Олексієво-Дружківка на Донеччині постраждали п’ятеро людей, серед них — двоє дітей. Пошкоджень зазнали шість багатоквартирних житлових будинків, 15 гаражів та шість транспортних засобів.

Важливо! Триває евакуація жителів прифронтових та прикордонних населених пунктів Харківщини. Для охочих виїхати з небезпечних територій діє «гаряча лінія»: 0-800-33-92-91. 

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